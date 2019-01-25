ЕБРР увеличил долю в украинской пивоваренной компании

Семья Мацола осталась крупнейшим акционером.

ЕБРР увеличил долю в украинской пивоваренной компании
Фото: facebook.com/usovant

Европейский банк реконструкции и развития сконцентрировал 22% львовской пивоваренной компании "Перша приватна броварня".

"ЕБРР увеличил свою долю в «Першой приватной броварне» («ППБ»), одном из ведущих украинских производителей пива, до 22%. Доли семьи Мацола и компании «Оттингер» остались неизменными. Параллельно с этим владельцы «ППБ» предоставили компании пакет финансирования в размере $21,6 млн", - сообщил в фейсбуке старший советник ЕБРР Антон Усов.

Агентство "Украинские новости" указывает, что 7%-ную долю в компании "ППБ" приобрела Oasis Beverages.

ООО "Торгово-производственная компания "Первая приватная броварня "Для людей — как для себя!" разливает пиво на заводах во Львове и Радомышле.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала своей деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению средств на сумму почти €12,1 млрд. в рамках почти 400 проектов.


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