Ощадбанк выиграл суд против экс-владельцев "Креатива" на $135 млн

Госбанк с 2015 года судится за долги агрохолдинга.

?Ощадбанк выиграл суд против экс-владельцев "Креатива" на $135 млн
Фото: sq.com.ua

Ленинский районный суд Кропивницкого 21 января удовлетворил иск государственного Ощадбанка к поручителям по обязательствам агрохолдинга "Креатив".

Речь идет о взыскании с ответчиков задолженности по кредитной линии от 9 октября 2009 года в размере $116 млн и 569 млн грн, сообщила пресс-служба банка.

Ощадбанк пятый год судится за долги "Креатива". В пользу банка уже принято четыре судебных решения о взыскании с Максима Березкина (сын народного депутата Станислава Березкина) и Юрия Давыдова задолженности ЗАО "Креатив" и ООО "Креатив Агро" по всем кредитным договорам, заключенным с банком.

Общая сумма присужденных к взысканию средств по всем судебным решениям – $328 млн, 12 млн евро, 824 млн грн с Березкина и $306 млн, 12 млн евро, 716 млн грн с Давыдова.

Напомним, что Максим Березкин - подозреваемый в деле НАБУ. Вместе рядом других фигурантов ему вменяют завладение $20 млн государственного Ощадбанка.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Нафтогаз" уменьшит иск к "Газпрому" с $12 млрд до $2 млрд в случае подписания нового транзитного контракта"Нафтогаз" уменьшит иск к "Газпрому" с $12 млрд до $2 млрд в случае подписания нового транзитного контракта
Wеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топливаWеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топлива
Украина и Израиль подписали соглашение о свободной торговлеУкраина и Израиль подписали соглашение о свободной торговле
В Украине перестали действовать 90% технических стандартов СССРВ Украине перестали действовать 90% технических стандартов СССР
Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть на "10+" лет, - ШефчовичНовый контракт на транзит газа через Украину должен быть на "10+" лет, - Шефчович
Блок рекламы


Похожие новости
Суд в Амстердаме провел слушания по делу "Нафтогаза" против РоSSииСуд в Амстердаме провел слушания по делу "Нафтогаза" против РоSSии
LG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против QualcommLG присоединилась к Apple, Intel и Huawei в судебном процессе в Южной Корее против Qualcomm
НБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривенНБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривен
Появилось решение Высокого суда Лондона в деле Приватбанка против Коломойского
Во Львове ночью подожгли два отделения Альфа-банка и украли терминал ОщадбанкаВо Львове ночью подожгли два отделения Альфа-банка и украли терминал Ощадбанка
РоSSия не признала победу Ощадбанка в международном арбитражеРоSSия не признала победу Ощадбанка в международном арбитраже
Ощадбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активыОщадбанк отсудил у РоSSии $1,3 млрд за крымские активы
Крупнейшая платежная система подала иск против НацбанкаКрупнейшая платежная система подала иск против Нацбанка
Санкции против РоSSии привели к потере примерно 6% ВВП за четыре года, - BloombergСанкции против РоSSии привели к потере примерно 6% ВВП за четыре года, - Bloomberg
Полиция возбудила дело против крупнейшего в Украине заготовителя металлолома, - СМИПолиция возбудила дело против крупнейшего в Украине заготовителя металлолома, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости