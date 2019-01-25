ЕС прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро
Новая серия "Европа" будет состоять из банкнот номиналом €5, €10, €20, €50, €100 и €200.
Европейский центральный банк с 27 января прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро.
Об этом сообщается на сайте центробанка ЕС.
Новая серия "Европа" будет состоять из банкнот номиналом €5, €10, €20, €50, €100 и €200.
Отмечается, что центральные банки Германии и Австрии продолжат выпускать банкноты в 500 евро до 26 апреля 2019 года, после чего так же прекратят это делать.
При этом 500-евровые банкноты останутся платежным средством на территории Еврозоны.
Напомним, банкнота 500 евро является одной из самых платежеспособных в мире. Их часто подделывают мошенники, а также их использовали для перевозки нелегально полученных денег торговцы оружием и наркотиками. В том числе из-за этого в ЕС приняли решение постепенно вывести из оборота эти деньги.
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