ЕС прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро

Новая серия "Европа" будет состоять из банкнот номиналом €5, €10, €20, €50, €100 и €200.

Европейский центральный банк с 27 января прекращает печатать банкноты номиналом 500 евро.

Об этом сообщается на сайте центробанка ЕС .

Новая серия "Европа" будет состоять из банкнот номиналом €5, €10, €20, €50, €100 и €200.

Отмечается, что центральные банки Германии и Австрии продолжат выпускать банкноты в 500 евро до 26 апреля 2019 года, после чего так же прекратят это делать.

При этом 500-евровые банкноты останутся платежным средством на территории Еврозоны.