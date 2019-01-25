Инвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривен

Покупка состоялась по минимальной цене лота.

Инвестгруппа Concord Capital купила кредиты украинских банков на 6,5 млрд гривен
Игорь Мазепа
Фото: Сергей Нужненко

Инвестгруппа Concord Capital победила во втором аукционе по продаже активов, находящихся в залоге Национального банка Украины.

Об этом сообщила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физлиц Светлана Рекрут в интервью "Интерфакс-Украина", передает "Укррудпром".

"Торги состоялись на DebtХ (Делавэр, США) 16 января 2019 года, это так называемая “американская площадка”. Пул мы продали за 48,08 млн грн. Было всего два участника, победитель - Concord Capital", - рассказала замглавы Фонда.

Рекрут уточнила, что финальное соглашение о покупке еще не подписано.

По ее словам, якорным активом в этом пуле были активы "Еврогазбанка", это, в том числе, гостиница "Женева" в Трускавце, и другая недвижимость. Однако за две недели до торгов на DebtХ, экс-акционер "Еврогазбанка" через банкротство и договор о купле-продаже вывел залоги.

"То есть переоформление произошло чуть ли не накануне проведения аукциона", - отметила Рекрут.

Как сообщается на сайте Фонда, начальная цена продажи пула активов, балансовой стоимостью 6,5 млрд грн, была установлена на уровне 240,39 млн грн. Таким образом, покупка состоялась по минимальной цене лота.

Все активы пула находятся в залоге Нацбанка уже неоднократно выставлялись на индивидуальные торги в системе "ProZorro.Продажи", и не были куплены даже после снижения их стоимости до 20% номинала. Затем эти активы были объединены в пулы и переданы для реализации по той же "голландской модели" компаниям DebtX и First Financial Network (FFN, Оклахома-Сити, США) в рамках совместного пилотного проекта НБУ и Фонда гарантирования. При этом указанный пул активов уже выставлялся на торги на DebtХ и FFN полтора года назад.

Напомним, возглавляемая Игорем Мазепой группа "Конкорд Капитал" основана в 2004 году. Она предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуги по управлению активами. Входит в число ведущих инвесткомпаний на украинском рынке.

За 2004-2017 годы Мазепа и Concorde Capital помогли украинским компаниям в сфере металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также в химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторах привлечь более 2,5 млрд долларов инвестиций.


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