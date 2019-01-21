Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть на "10+" лет, - Шефчович

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович считает, что новый контракт на транзит природного газа в ЕС через Украину после 2019 года должен быть достаточно долгосрочным и иметь такие объемы, чтобы он был коммерчески интересным для привлечения к украинской газотранспортной системе европейского инвестора с высокой репутацией.

Об этом он заявил по итогам переговоров в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"С моей точки зрения, новый контракт должен быть долгосрочным - на 10 плюс лет. Объемы должны быть коммерчески жизнеспособными, потому что мы должны привлечь инвестора в организацию и апгрейд украинской ГТС. И мы также хотели бы, чтобы это были европейские компании с высокой репутацией", - сказал Шефчович.

Он также добавил, что объемы должны отражать долгосрочные перспективы и какие обычно транзитные объемы обеспечивала украинская ГТС.

Шефчович подчеркнул, что новый контракт должен строиться на условиях полной имплементации европейского газового законодательства, "чтобы он был таким же, как контракт "Газпрома" с европейскими компаниями".

"Надеюсь, что мы будем иметь контракт до конца года, и долгосрочный транзит через Украину будет обеспечен", добавил вице-президент Еврокомиссии.

Напомним, сегодня, 21 января, состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа. По итогам встречи министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РоSSия предлагает продлить действие действующего транзитного контракта после 2019 года.

Продолжение переговоров запланировано на май.