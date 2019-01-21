Украина и Израиль подписали соглашение о свободной торговле

Церемония подписания состоялась после встречи Порошенко и Нетаньяху.

Украина и Израиль подписали соглашение о свободной торговле
Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ
Фото: politeka.net

В рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Израиль подписано Соглашение о свободной торговле между странами.

Об этом сообщается на сайте президента.

Церемония подписания состоялась после двусторонней встречи Порошенко с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Подписи под документом также поставили первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и и.о. министра экономики и промышленности Израиля Эли Коэн.

"Целью заключения Соглашения является создание правовых основания для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволит отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынка товаров, откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.

Напомним, Украина и Израиль завершили юридическую проверку текста соглашения о запуске ЗСТ в июне прошлого года. Стороны согласовали текст 12-ти разделов и приложений проекта соглашения, а также согласовали применение терминов, как это предполагает международная практика заключения соответствующих межправительственных договоров.


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