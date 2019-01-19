Wеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топлива

Завод по производству топливных сборок может быть построен в течение трех лет.

Украина получила разрешение американской компании Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива при строительстве завода. Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Сегодня технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми обрудованы украинские атомные электростанции, владеют исключительно компания Westinghouse и роSSийская "ТВЭЛ".

По данным министра, завод по производству топлива может быть построен через три года. "То есть за пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства", - добавил Насалик.

Напомним, после начала вторжения РоSSии в Украину правительство заключило договор на поставки топливных сборок для украинских АЭС с компанией Westinghouse, однако полностью перейти на американское топливо до сих пор не удалось, большинство энергоблоков работают на роSSийских сборках.