Wеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топлива

Завод по производству топливных сборок может быть построен в течение трех лет.

Wеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топлива
Фото: novostienergetiki.ru

Украина получила разрешение американской компании Westinghouse на использование технологии производства ядерного топлива при строительстве завода. Об этом сегодня в ходе часа вопросов к правительству сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Сегодня технологией производства топлива для реакторов типа ВВЭР, которыми обрудованы украинские атомные электростанции, владеют исключительно компания Westinghouse и роSSийская "ТВЭЛ".

По данным министра, завод по производству топлива может быть построен через три года. "То есть за пределами Украины останется лишь обогащение урана, которое мы осуществлять не можем, поскольку утратили статус ядерного государства", - добавил Насалик.

Напомним, после начала вторжения РоSSии в Украину правительство заключило договор на поставки топливных сборок для украинских АЭС с компанией Westinghouse, однако полностью перейти на американское топливо до сих пор не удалось, большинство энергоблоков работают на роSSийских сборках.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киев будет платить детским садикам 2,5 тыс. грн за каждого ребёнка-киевлянинаКиев будет платить детским садикам 2,5 тыс. грн за каждого ребёнка-киевлянина
В "Нафтогазе" прокомментировали отмену ареста активов "Газпрома"В "Нафтогазе" прокомментировали отмену ареста активов "Газпрома"
Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривенГосфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривен
Wеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топливаWеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топлива
Из активов ВТБ Банка исчезла недвижимость на 105 млн грнИз активов ВТБ Банка исчезла недвижимость на 105 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Жители Конотопа перегоняли автоомыватель для производства алкоголяЖители Конотопа перегоняли автоомыватель для производства алкоголя
МВФ может выделить Украине еще два транша до конца 2019МВФ может выделить Украине еще два транша до конца 2019
IT-компанию Luxoft с офисами в Украине продадут за $2 миллиардаIT-компанию Luxoft с офисами в Украине продадут за $2 миллиарда
РоSSийская сеть пиццерий объявила о запуске в УкраинеРоSSийская сеть пиццерий объявила о запуске в Украине
Энергосообщество рекомендует Украине перейти на европейский стандарт учета газаЭнергосообщество рекомендует Украине перейти на европейский стандарт учета газа
ЕС выделил Украине 54 млн евро на Фонд энергоэффективностиЕС выделил Украине 54 млн евро на Фонд энергоэффективности
Украинец пытался пронести через границу миллион рублей под стелькамиУкраинец пытался пронести через границу миллион рублей под стельками
Amazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинахAmazon тестирует свою технологию без кассиров в крупных магазинах
В Украине начали штрафовать компании за ФЛП–сотрудниковВ Украине начали штрафовать компании за ФЛП–сотрудников
Средняя зарплата в Украине в октябре выросла до 9218 гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости