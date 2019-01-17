В "Нафтогазе" прокомментировали отмену ареста активов "Газпрома"

Высший суд швейцарского кантона Цуг отменил арест активов роSSийской компании "Газпром" в связи с их отсутствием в Швейцарии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Насколько нам известно, зарегистрированные в Швейцарии компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке (аресте) акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет. То есть, этих активов "Газпрома", по данным этих компаний, в Швейцарии нет, по крайней мере их пока не удалось пока найти их там. Поэтому свое решение о заморозке активов "Газпрома", поскольку они не нашлись в Швейцарии, суд в Швейцарии отменил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что относительно случайно часть этих акций была найдена в Великобритании, и дочерняя компания "Газпрома" вынуждена была обязаться перед судом в Лондоне ничего с этими акциями не делать до дальнейшего решения суда.

"После этих происшествий с акциями Северных Потоков, выпущенных в документальной форме, которые не понятно где находятся и кому принадлежат, можно поверить в теории, что их раздали "друзьям Путина", в частности в Европе, и поэтому отдельные политики в Европе так отчаянно защищают Северный Поток 2", - отмечают в "Нафтогазе".

Подчеркивается, что своим решением швейцарский суд подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии, "нужно только найти активы для взыскания".

"Поэтому мы продолжаем искать активы "Газпрома" в этой стране", - резюмировали в "Нафтогазе".