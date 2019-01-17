Государство добровольно отказалось от доли в бывшем "Голден Деррике"

33%-ная доля "Надра Украины" перешла Марии Мартыненко.

Государство добровольно отказалось от доли в бывшем "Голден Деррике"
Фото: gazprom.ru

НАК "Надра Украины" добровольно вышла из состава учредителей ООО "Ист Юроуп Петролеум" (East Europe Petroleum LLC), ранее имевшего название "Голден Деррик".

Об этом сообщило профильное издание enkorr.

Запись в госреестре о выходе участников бывшего "Голден Деррика" датирована 31 декабря. В НАК "Надра Украины" сообщили, что участие в ООО "Ист Юроуп Петролеум" на данный момент нерационально для компании, а решение о выходе из состава учредителей основано на выводах Государственной аудиторской службы.

"Компания приняла решение об изменении взаимоотношений с "Ист Юроуп Петролеум", поскольку видит большие возможности для "Надра Украины" в концентрации внимания на собственных лицензионных участках и проектах. Это возможности для получения дохода, что для компании из государственным акционерным капиталом является приоритетным…. Активы ООО "Ист Юроуп Петролеум" являются рискованными и требуют больших капиталовложений, поэтому участие в "Ист Юроуп Петролеум" на данный момент нерационально", - сказал изданию глава правления Ярослав Климович.

НАК "Надра Украины" владела 33% уставного капитала "Ист Юроуп Петролеум", что составляло 11,6 млн грн. После 31 декабря эта доля перешла к ООО "Авант Трейд Лимитед". Владельцем остальных 67% остается кипрская Hartlog Limited. Обстоятельства отчуждения 33% и стоимость этой сделки в НАК "Надра Украины" не сообщили, сославшись на коммерческую тайну.

ООО "Авант Трейд Лимитед" основано в декабре 2014 г. На текущий момент учредителями указаны директор группы East Europe Petroleum Мария Мартыненко (99%) и Евгений Мациевский (1%). Мартыненко имеет по 0,1% доли в 20 компаниях, созданных "Ист Юроуп Петролеум" в рамках реорганизации своей деятельности.

ООО "Голден Деррик" основано в июле 2007 г. На момент регистрации компания на паритетных началах принадлежала НАК "Надра Украины" и кипрской Hartlog Limited. В 2008 г. доля "Надр Украины" сократилась до 33%, а кипрской компании выросла до 67%.

Компания раньше принадлежала бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому. В начале 2017 года "Экономическая правда" заявила, что "Голден Деррик" перешел в собственность роSSийского миллиардера Павла Фукса. В том же году "Голден Деррик" сменил название.

Директор группы East Europe Petroleum Мария Мартыненко утверждает, что Павел Фукс в действительности не владеет компанией.


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