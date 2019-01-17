Государство добровольно отказалось от доли в бывшем "Голден Деррике"

НАК "Надра Украины" добровольно вышла из состава учредителей ООО "Ист Юроуп Петролеум" (East Europe Petroleum LLC), ранее имевшего название "Голден Деррик".

Об этом сообщило профильное издание enkorr.

Запись в госреестре о выходе участников бывшего "Голден Деррика" датирована 31 декабря. В НАК "Надра Украины" сообщили, что участие в ООО "Ист Юроуп Петролеум" на данный момент нерационально для компании, а решение о выходе из состава учредителей основано на выводах Государственной аудиторской службы.

"Компания приняла решение об изменении взаимоотношений с "Ист Юроуп Петролеум", поскольку видит большие возможности для "Надра Украины" в концентрации внимания на собственных лицензионных участках и проектах. Это возможности для получения дохода, что для компании из государственным акционерным капиталом является приоритетным…. Активы ООО "Ист Юроуп Петролеум" являются рискованными и требуют больших капиталовложений, поэтому участие в "Ист Юроуп Петролеум" на данный момент нерационально", - сказал изданию глава правления Ярослав Климович.

НАК "Надра Украины" владела 33% уставного капитала "Ист Юроуп Петролеум", что составляло 11,6 млн грн. После 31 декабря эта доля перешла к ООО "Авант Трейд Лимитед". Владельцем остальных 67% остается кипрская Hartlog Limited. Обстоятельства отчуждения 33% и стоимость этой сделки в НАК "Надра Украины" не сообщили, сославшись на коммерческую тайну.

ООО "Авант Трейд Лимитед" основано в декабре 2014 г. На текущий момент учредителями указаны директор группы East Europe Petroleum Мария Мартыненко (99%) и Евгений Мациевский (1%). Мартыненко имеет по 0,1% доли в 20 компаниях, созданных "Ист Юроуп Петролеум" в рамках реорганизации своей деятельности.

ООО "Голден Деррик" основано в июле 2007 г. На момент регистрации компания на паритетных началах принадлежала НАК "Надра Украины" и кипрской Hartlog Limited. В 2008 г. доля "Надр Украины" сократилась до 33%, а кипрской компании выросла до 67%.

Компания раньше принадлежала бывшему министру энергетики Эдуарду Ставицкому. В начале 2017 года "Экономическая правда" заявила, что "Голден Деррик" перешел в собственность роSSийского миллиардера Павла Фукса. В том же году "Голден Деррик" сменил название.

Директор группы East Europe Petroleum Мария Мартыненко утверждает, что Павел Фукс в действительности не владеет компанией.