Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривен

В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы Госфинмониторинга направлены в Службу безопасности Украины, органы прокуратуры, органы внутренних дел, Национальное антикоррупционное бюро и разведывательные органы.