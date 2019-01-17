Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривен
Ведомство передало в правоохранительные органы почти тысячу материалов.
В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен. Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.
Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.
Кроме того, в правоохранительные органы направлены 100 материалов о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.
Материалы Госфинмониторинга направлены в Службу безопасности Украины, органы прокуратуры, органы внутренних дел, Национальное антикоррупционное бюро и разведывательные органы.
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