Бюджет Пенсионного фонда достиг почти 400 млрд гривен

Сумма ассигнований из госбюджета превысит 167 млрд гривен.

Бюджет Пенсионного фонда достиг почти 400 млрд гривен
Фото: www.ostro.org

Кабинет министров на заседании в среду утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год в размере 398,2 млрд гривен. Собственные доходы ПФУ составят только 230,6 млрд гривен, недостающие 167,5 млрд гривен будут выделены из государственного бюджета.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на принятое постановление.

Основную часть доходов ПФУ составит единый взнос на общеобязательное государственное пенсионное страхование - 225 млрд гривен. Средства от предприятий на покрытие расходов на выплату и доставку пенсий работавшим по списку вредных производств №1 - 3,3 млрд гривен, по списку №2 - около 2 млрд гривен; средства, уплаченные банками за пользование временно свободными средствами ПФ - 130 млн гривен.

Расходы на пенсию согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании составят 267,5 млрд гривен, на пенсию согласно другим законам - 3,4 млрд гривен, на пенсионное обеспечение военнослужащих в части пенсий из солидарной системы - 5,5 млрд гривен, на выплату помощи участниками боевых действий и инвалидам войны - 71,4 млн гривен, на пенсионное обеспечение проживающих за границей и иностранных пенсионеров - 232,8 млн гривен, на финансирование административных расходов ПФ - около 5 млрд гривен, на оплату услуг по выплате и доставке пенсий - 1,1 млрд гривен.

Расходы госбюджета на финансовое обеспечение выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям - 114,4 млрд гривен.

Планируемые остатки средств ПФ на конец года - около 444 млн гривен.

Напомним, что 1 марта 2019 года должен состояться первый в истории Украины автоматический перерасчет пенсий.


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