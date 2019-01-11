Проект строительства Трансадриатического газопровода собрал €3,9 млрд

Запуск TAP запланирован на 2020 год.

Проект строительства Трансадриатического газопровода (TAP), который является частью так называемого "Южного газового коридора", собрал €3,9 млрд инвестиций.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского банка реконструкции и развития, который станет одним из крупнейших доноров проекта.

Фото: ebrd.com

TAP станет завершающим звеном газового маршрута, который позволит поставлять газ из Центральной Азии в Западную Европу. Основная часть 878-километрового Трансадриатического газопровода будет проложена по территории Греции, а затем пойдет через Албанию по дну Адриатического моря в Италию. Оттуда по местной газотранспортной системе газ можно будет поставлять в другие европейские страны.

Мощность газопровода составит 10 млрд кубометров газа. Предполагается, что уже в 2020 году по нему пойдут первые поставки топлива из Азербайджана.

TAP будет первым постоянным источником нероSSийского газа с 2011 года, когда ввели в эксплуатацию газопровод Medgaz, соединяющий Алжира с Испанией.

Инвестором выступает Trans Adriatic Pipeline AG, акционерами которой являются компании BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enag?s (16%) и Axpo (5%).

Напомним, строительство "Южного газового коридора" было заложено в сентябре 2014 года, он состоит из трех частей.

Южнокавказский газопровод (Баку - Тбилиси - Эрзурум, SCP) ведет от крупного азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию в Турцию. По территории Турции азербайджанский (каспийский) газ пойдет по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Трансадриатический трубопровод (TAP) создаст возможность доставлять азербайджанский газ еще дальше - в Грецию, Албанию и Италию.


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