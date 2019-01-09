МВФ может выделить Украине еще два транша до конца 2019

Новая 14-месячная программа кредитования МВФ для Украины stand by предусматривает выделение трех траншей, в том числе двух на общую сумму 2,6 млрд долларов - до конца 2019 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на последний аналитический отчет Фонда, текст которого агентство получило в свое распоряжение.

В частности, в графике запланированных просмотров выполнения Украиной условий программы, после которых Исполнительный совет Фонда принимает решение о выделении следующего транша, указаны три даты. Первая - 18 декабря 2018 года, когда новая программа stand by для Украины была утверждена руководством Фонда с решением выделить 1,4 млрд долларов как первый транш.

Выделение второго и третьего кредитов по программе предусмотрены после завершения просмотров МВФ , спланированных, соответственно, на 15 мая и 15 ноября 2019 ода. Суммы спланированных траншей равнозначны - по $1,3 млрд.

Напомним, в декабре Совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) будет предоставлен сразу, тогда как остальные средства - по итогам полугодовых пересмотров.

В 2019 Украина должна выплатить Международному валютному фонду более 1,8 млрд долларов, первые две выплаты назначены на февраль.