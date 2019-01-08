В почтовых отделениях Украины можно будет обменять валюту

Украинцы смогут купить и продать иностранную валюту не только в банках или обменных пунктах небанковских финансовых учреждений, но и в почтовых отделениях.

Об этом сообщается на сайте Национального банка.

Соответствующие изменения утверждены постановлением НБУ №9 от 2 января 2019 года "Об утверждении изменений в отдельные нормативно-правовые акты НБУ" и вступают в силу 7 февраля 2019 года одновременно с введением в силу закона "О валюте и валютных операциях".

Согласно постановлению, операторы почтовой связи смогут получить в Нацбанке лицензии на проведение банковских операций при наличии более 50 структурных подразделений, которые располагаются на 50% территории Украины; получении не менее 50% доходов от деятельности в сфере оказания почтовых услуг; соответствии требованиям финансового состояния, структуры собственности, репутации и профпригодности руководящего состава.

Кроме того, Нацбанк смягчил условия выдачи лицензий на осуществление деятельности по торговле валютными ценностями в наличной форме небанковским финансовым учреждениям.

Небанковские финучреждения и национальный оператор почтовой связи, которые уже имеют генеральные лицензии на осуществление валютных операций, будут иметь шесть месяцев переходного периода, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. Переходный период продлится до 7 августа 2019 года.

Для субъектов, которые такой лицензии не имеют, но намерены осуществлять валютные операции, НБУ установил порядок и условия оформления соответствующей лицензии.

Напомним, в августе 2018 года население Украины впервые с начала года купило больше валюты, чем продало.