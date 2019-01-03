Фармацевтическая компания Bristol-Myers покупает Celgene за $74 млрд

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) объявила о покупке конкурента Celgene Corporation.

Как сообщает Reuters, сделку планируют завершить в третьем квартале 2019 года.

Объединенная компания станет ведущим игроком на рынке лекарств от рака. Bristol-Myers выпускает такие препараты, как ипилимумаб (Ервой) и ниволубам (Ордиво), но в последнее время ее лекарства начали уступать конкурирующему пембролизумабу (Китруда) от фирмы Merck & Co’s.

Самым известным препаратом является леналидомид (Ревлимид).

После покупки Celgene в портфеле Bristol-Myers будет целый ряд лекарств с продажами на сумму 1 млрд долларов в год и значительные перспективы для роста в производстве препаратов против рака, сердечно-сосудистых заболеваний и пр.