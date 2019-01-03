Фармацевтическая компания Bristol-Myers покупает Celgene за $74 млрд

Компании объединяются из-за растущей конкуренции на рынке лекарств от рака.

Фармацевтическая компания Bristol-Myers покупает Celgene за $74 млрд
Фото: Bristol-Myers

Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) объявила о покупке конкурента Celgene Corporation.

Как сообщает Reuters, сделку планируют завершить в третьем квартале 2019 года.

Объединенная компания станет ведущим игроком на рынке лекарств от рака. Bristol-Myers выпускает такие препараты, как ипилимумаб (Ервой) и ниволубам (Ордиво), но в последнее время ее лекарства начали уступать конкурирующему пембролизумабу (Китруда) от фирмы Merck & Co’s.

Самым известным препаратом является леналидомид (Ревлимид).

После покупки Celgene в портфеле Bristol-Myers будет целый ряд лекарств с продажами на сумму 1 млрд долларов в год и значительные перспективы для роста в производстве препаратов против рака, сердечно-сосудистых заболеваний и пр.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Международные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрдМеждународные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрд
СБУ задержала вымогателей 4,2 млн гривен с бывших владельцев банкаСБУ задержала вымогателей 4,2 млн гривен с бывших владельцев банка
Фюрер РФ на полгода продлил запрет на транзитные перевозки из Украины в Казахстан и КыргызстанФюрер РФ на полгода продлил запрет на транзитные перевозки из Украины в Казахстан и Кыргызстан
Крупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют уволит более половины сотрудниковКрупнейший в мире производитель чипов для майнинга криптовалют уволит более половины сотрудников
Китай снял запрет на ввоз продукции украинского птицеводстваКитай снял запрет на ввоз продукции украинского птицеводства
Блок рекламы


Похожие новости
Международные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрдМеждународные резервы Украины впервые с октября 2013 года достигли $20,7 млрд
МИД Украины уже заработал 1 млрд грн за счет консульского сбора, - госсекретарьМИД Украины уже заработал 1 млрд грн за счет консульского сбора, - госсекретарь
Украина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе stand-byУкраина получила первый транш в размере $1,4 млрд по новой программе stand-by
НБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривенНБУ подал иск против Коломойского в Швейцарии на 6,6 млрд гривен
Ахметов покупает крупную аграрную компаниюАхметов покупает крупную аграрную компанию
Компания Japan Display ищет финансирования в КитаеКомпания Japan Display ищет финансирования в Китае
Из Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривенИз Фортуна-банка перед банкротством вывели 2 млрд гривен
Фонд гарантирования продал "токсичные" активы на 6 млрд гривен за 2% от стоимостиФонд гарантирования продал "токсичные" активы на 6 млрд гривен за 2% от стоимости
Данилюк: СБУ исторически "крышует" контрабанду, а это 100 млрд недопоступлений в бюджетДанилюк: СБУ исторически "крышует" контрабанду, а это 100 млрд недопоступлений в бюджет
Французская компания инвестирует €20 млн в Одесский морпорт, - ОмелянФранцузская компания инвестирует €20 млн в Одесский морпорт, - Омелян
Последние новости
Подгружаем последние новости