Фармацевтическая компания Bristol-Myers покупает Celgene за $74 млрд
Компании объединяются из-за растущей конкуренции на рынке лекарств от рака.
Американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) объявила о покупке конкурента Celgene Corporation.
Как сообщает Reuters, сделку планируют завершить в третьем квартале 2019 года.
Объединенная компания станет ведущим игроком на рынке лекарств от рака. Bristol-Myers выпускает такие препараты, как ипилимумаб (Ервой) и ниволубам (Ордиво), но в последнее время ее лекарства начали уступать конкурирующему пембролизумабу (Китруда) от фирмы Merck & Co’s.
Самым известным препаратом является леналидомид (Ревлимид).
После покупки Celgene в портфеле Bristol-Myers будет целый ряд лекарств с продажами на сумму 1 млрд долларов в год и значительные перспективы для роста в производстве препаратов против рака, сердечно-сосудистых заболеваний и пр.
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