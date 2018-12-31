РоSSия повысила цену на газ для Армении на 10%

Цена роSSийского газа для Армении с 1 января 2019 года составит $165 за тысячу кубометров, сообщила пресс-служба "Газпрома" в понедельник.

Это на 10% больше по сравнению с ценой, которая была установлена договором от апреля 2016 года.

"В соответствии с подписанным дополнительным соглашением к контракту между ООО «Газпром экспорт» и ЗАО «Газпром Армения», определяющим цену поставок газа в Армению в 2019 году, цена роSSийского газа на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долл. за 1 тыс. куб. м.", - заявили в "Газпроме".

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что это повышение не скажется на внутренних ценах для потребителей газа.

"Вчера я провел два телефонных разговора с президентом РоSSии Владимиром Путиным. Темой этих телефонных разговоров была цена на поставляемый в Армению газ, и фактически мы можем сказать, что мы нашли решение, по крайней мере, на обозримое будущее... По сути, «Газпром Армения» и «Газпром» должны пересмотреть цену поставок газа. В этой цене произойдут некоторые изменения, и произойдет определенный рост цены. Однако благодаря нашим внутренним регулированиям цены на газ для армянских потребителей не изменятся", - цитирует Пашиняна "Арменпресс".

В начале апреля 2016 года Армения и РоSSия подписали межправительственное соглашение, согласно которому РоSSия снизила цену на поставляемый Армении природный газ (на границе) с $165 до $150 за тысячу кубометров. Срок данного соглашения истекает 31 декабря 2018 года.

ЗАО "Газпром Армения" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром" - поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.

Цен на газ в Армении составляет 139 тысяч драмов за тысячу кубометров (примерно 8 грн за куб) для абонентов, потребляющих ежемесячно менее 10 тыс. кубометров.