Минздрав уточнил, при каких условиях будет возможно возвращения лекарств

Речь идет только о лекарствах ненадлежащего качества.

Минздрав уточнил, при каких условиях будет возможно возвращения лекарств
Фото: Макс Левин

Министерство здравоохранения Украины уточнило опубликованное раньше заявление о возможности возврата лекарственных средств и медицинских изделий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Возвращать можно только лекарственные средства и медицинские изделия ненадлежащего качества. Для этого необходимо предъявить расчетный документ на их приобретение. В таком случае потребитель имеет право просить вернуть уплаченные за лекарства деньги или заменить препарат на аналогичный", - сказано в сообщении.

С 1 января вступает в силу Закон Украины от 23.11.2018 № 2628-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов». Он, в частности вносит изменения в требования потребителя относительно лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Министерство здравоохранения обращает внимание, что факт ненадлежащего качества подтверждается документами:

  • вывод относительно качества лекарственных средств, выданный подчиненным лабораторией территориального органа Гослекслужбы и / или уполномоченным лабораторией;
  • распоряжение Гослекслужбы о запрете обращения лекарственного средства.

Чтобы обезопасить себя и не приобрести некачественные лекарства, Минздрав рекомендует проверять сайт Гослекслужбы, чтобы убедиться, что приобретенные препараты не запрещены. Минздрав также напоминает, что по требованию покупателя аптеки должны предоставить документы, подтверждающие надлежащее качество продукции, в частности, сертификат качества производителя.

Напомним, ранее на этой неделе и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что с 1 января украинцы смогут возвращать лекарства в аптеки.


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