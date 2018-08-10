Сеть коворкингов WeWork привлекла еще $1 млрд от SoftBank. Об этом сообщает CNBC. , пишут AIN.UA

Компания получит инвестиции в форме конвертируемого займа. В будущем он может быть конвертирован в обычные акции.

WeWork также впервые обнародовала финансовые показатели. Во втором квартале 2018 года выручка компания увеличилась до $421 млн по сравнению с $198 млн годом ранее. При этом истый убыток в первой половине 2018 года составил $723 млн против $154 млн за аналогичный период.

Согласно данным Crunchbase, WeWork за свою историю привлек суммарно $8,1 млрд, большинство из них от SoftBank. В конце июня 2018 года у компании насчитывалось 268 000 клиентов.