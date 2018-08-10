Samsung планирует потратить $22 млрд на ИИ и электронику для робомобилей

Южнокорейский гигант после цепи коррупционных скандалов пересматривает стратегию и хочет снизить зависимость от производства смартфонов и бытовой электроники.

В новом инвестиционном плане упор сделан на искусственный интеллект и системы управления беспилотным транспортом.

Корпорации Южной Кореи (чеболи) критикуют за коррупцию и неповоротливость. Страна явно уступает по числу технологических стартапов своим основным конкурентам — Китаю и Японии. Samsung, однако, готов доказать, что может конкурировать на быстро меняющемся ИТ-рынке.

Обновленная стратегия понадобилась компании, в том числе, с точки зрения исправления имиджа, отмечает Phys.org. Вся верхушка семейного клана Ли, владеющего Samsung, осуждена за участие в коррупционных схемах бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Фактический глава Samsung — заместитель председателя правления Ли Чэ-юн — вышел из тюрьмы в начале этого года и занялся составлением нового плана развития компании, подробности которого стали известны сейчас.

Компания объявила, что в течение трех лет потратит 25 трлн вон (более $22 млрд) на разработку ИИ-алгоритмов, электронных компонентов для будущих беспилотных автомобилей, а также систем связи 5G. Большая часть этой суммы будет потрачена на привлечение новых разработчиков и создание систем искусственного интеллекта.

Кроме того, часть инвестиций пойдет на расширение биотехнологического направления Samsung. Производство инновационных лекарств должно компенсировать снижение продаж потребительской электроники, производимой корпорацией. Особенно беспокоит экспертов наметившаяся стагнация на рынке смартфонов — флагманского продукта Samsung.

Чтобы увеличить рентабельность этого направления, Samsung собирается постепенно переносить производство самартфонов в другие, менее развитые страны. Так, в своем едва ли не единственном публичном выступлении после освобождения Ли Чэ-юн говорил о планах производства недорогих смартфонов в Индии, куда он приезжал вместе с нынешним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Именно Ли Чэ-юн, по мнению экспертов, стоит за обновлением стратегии Samsung. Де факто он возглавляет корпорацию вместо своего отошедшего от дел и также осужденного за коррупцию отца. Однако, по корпоративным правилам чеболей, формально председателем правления корпорации пожизненно остается старший представитель семейного клана. Один этот факт подчеркивает то, как тяжело южнокорейским корпорациям вписаться в современный ИТ-бизнес.

В Южной Корее, однако, считают, что первостепенное значение имеют размер компании и ее инвестиций.

В целом расходы Samsung на исследования и разработки, а также другие капитальные затраты составят в предстоящие три года гигантскую сумму в 180 триллионов вон ($161 млрд).