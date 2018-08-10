Украина вошла в топ-5 крупнейших поставщиков пива в Евросоюз

Украинские пивовары за прошлый год поставили в ЕС 11 млн л пива, что составило 3% от всего объема ввозимого в Европу, и оказались на пятом месте экспортеров.

Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает Новое время .

«Среди импортируемого пива страны-члены ЕС предпочитали мексиканское пиво (211 млн литров или 52% импортного пива в 2017 году). При этом Мексика опередила Сербию — 48 млн литров (12%), США — 39 млн литров (10%), Беларусь — 23 млн литров (6%) — 16 млн литров (4%), Украину — 11 млн литров (3 %), Росссию — 10 млн литров (3%) и Тайвань — 9 млн литров (2%) «, — говорится в сообщении.

Крупнейшим производителем пива в ЕС является Германия — 8,1 млрд литров (20% общего производства в ЕС). На втором месте Великобритания — 5,6 млрд литров (14%), затем Польша — 4 млрд литров (10%), Нидерланды — 3,9 млрд литров (9%), Испания — 3,6 млрд литров (9%) и Бельгия — 2,4 млрд литров (6%).

Всего, по информации Евростата, в 2017 году в Евросоюзе было произведено более 41 млрд литров алкогольного пива, что на 2,5 млрд литров больше, чем в 2016 году. Таким образом, в ЕС был произведен почти 81 литр пива на одного жителя.

Напомним, по данным компании Nielsen, по итогам 2017 года в Украине потреблено на 1,8% пива больше, чем в 2016 году. Кроме того, рынок пива вырос до 164,5 млн дол.