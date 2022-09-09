Робота в Україні: топ-5 міст, де найбільше популярних вакансій та найвищі зарплати

Аналітики назвали топ-5 міст України, де є високооплачувана робота. Також названі вакансії, які користуються популярністю серед роботодавців та претендентів.

Як відомо, третина українців втратила дохід через війну. Робота в Україні є і в період бойових дій, але конкуренція зросла в рази. На кожне вакантне місце із гарною зарплатою в середньому припадає близько 20 резюме. Більшість вакансій – близько 60% – з'являються у трьох найбільших містах країни – Києві, Львові та Дніпрі. Причому максимальна кількість робочих місць традиційно у столиці.

Експерти ринку праці уточнили, що вакансій багато ще у двох українських містах – Одесі та Вінниці. У серпні роботодавці найчастіше шукали персонал у таких сферах:

освіта, наука - 3131 вакансія;

роздрібна торгівля - 4874 вакансії;

сфера обслуговування - 8653 вакансії;

готельно-ресторанний бізнес, туризм - 4491 вакансія;

страхування - 110 вакансій.

Компанії найчастіше шукають наступних фахівців:

інтернет-маркетологів (середня зарплата - 20 тис. грн);

водіїв (26 тис. грн.);

бухгалтерів (14 тис. грн.);

робітників (15,5 тис. грн);

продавців-консультантів (11,5 тис. грн.).

Загальна кількість вакансій за останній місяць збільшилась ще на 6%. Проте вона становить 38% довоєнного рівня. При цьому кількість резюме різко зросла.

Середня заробітна плата в Україні залишилася на колишньому рівні: 15 тис. грн . Жителям Київської та Одеської областях пропонують у середньому 17,5 тис. грн , у Харківській області – 15 тис. грн , у Львівській та Дніпропетровській областях – 14 тис. грн

Найбільш затребувані професіонали – в IT-сфері. Крім них, максимальні зарплати пропонують медіабайєрам, телеведучим, водіям-міжнародникам, висотникам та керівникам відділу продажів.

Нагадаємо, які вакансії доступні українцям без досвіду роботи. Також названі їхні зарплати.