Приватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодии

Чистый комиссионный доход во втором квартале покрыл все административные затраты.

Приватбанк получил 6,9 млрд гривен чистой прибыли в первом полугодии
Фото: Макс Требухов

В январе-июне этого года Приватбанк получил чистую прибыль в размере 6,926 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении банка.

Председатель правления Петр Крумханзл указывает, что реализация стратегии развития банка, ориентированная на повышение эффективности работы и укрепление лидирующих позиций в розничном сегменте и кредитовании малого и среднего бизнеса, позволила банку во втором квартале получить чистую прибыль в размере 3,272 млрд гривен, обеспечив значительный финансовый результат за полугодие.

Во втором квартале чистый комиссионный доход Приватбанка вырос на 505 млн гривен (15%), обеспечивая полное покрытие всех административных затрат банка.

Чистый процентный доход за второй квартал вырос на 528 млн гривен (16%).

Регулятивный капитал Приватбанка на 1 июля 2018 года составляет 20,5 млрд гривен, достаточность регулятивного капитала (Н2) – 18,39% (при норме не менее 10%), мгновенная ликвидность (Н4) Приватбанка – 38,37% (при норме не менее 30%).

Напомним, согласно утвержденной Министерством финансов стратегии развития, в 2022 году Приватбанк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к выходу государства из капитала. Суммарный доход для акционера в период с 2018 по 2022 год составит 81 млрд гривен, без учета средств, которые Приватбанк намерен вернуть через суды.


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