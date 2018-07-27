Суд снял с Коболева штраф на 7 млрд гривен

Решение по второй части штрафа в размере 1,3 млрд грн еще не принято.

Суд снял с Коболева штраф на 7 млрд гривен
Коболев
Фото: Макс Требухов

Подольский районный суд Киева 23 июля отменил штраф в размере 7,027 млрд гривен, наложенный на главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева Энергетической таможней Государственной фискальной службы.

Об этом говорится в судебном реестре.

Решение по второй части штрафа в размере 1,3 млрд грн еще не принято.

Профильное издание enkorr пишет, что штраф был выписан начальником Энерготаможни Игорем Пиковским в феврале 2018 года. Таможня обвинила Коболева в том, что он не обеспечил подачу дополнительной таможенной декларации с полным пакетом сопутствующих документов при оформлении импорта газа из РоSSии в 2015 года, что привело к неуплате НДС на суму 2,3 млрд грн.

Речь идет о покупках природного газа у "Газпрома" в октябре 2015 года. "Нафтогаз" до сих пор не закрыл таможенную декларацию по этому импорту, поскольку стороны не пописали акта приема-передачи. НАК объясняет это тем, что "Газпром" включил в этот акт объемы газа, который несанкционированно поставляются роSSийской компанией на неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей. Эти объемы "Нафтогаз" не признает и отказывается подписывать выставленный "Газпромом" акт.

"Нафтогаз" прекратил поставку газа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей 19 февраля 2015 года. С того времени поставки газа на эту территорию осуществляет роSSийский "Газпром". До 2018 года он выставлял счета по его оплате "Нафтогазу". Украинская компания не признает эти поставки, поскольку они осуществляются без ее контроля и ведома. Этот газ был предметом спора в Стокгольмском арбитраже, который стал на сторону украинской компании. После вынесения решения арбитражем "Газпром" прекратил выставлять "Нафтогазу" счета за этот газ.

Напомним, что президент Петр Порошенко лично просил генерального прокурора и и.о. главы ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы к Коболеву.


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