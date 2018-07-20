Польша выкупила Гданьскую судоверфь у Таруты

Бизнесмен расстался со своими польскими активами.

Польское госагентство развития промышленности (ARP) сообщило о выкупе доли украинского бизнесмена, народного депутата Сергея Таруты в судостроительном заводе Gda?sk Shipyard (81,05% акций) и компании-производителе башен для ветроэлектростанций GSG Towers (50% акций).

Об этом говорится на сайте агентства.

Раньше у ARP было 18,95% акций Гданьского судостроительного завода и 50% акций GSG Towers, производителя башен для ветряных электростанций. По состоянию на 19 июля 100% акций Гданьской судоверфи и GSG Towers сконцентрировали компании из группы ARP.

ARP планирует после получения контроля над предприятиями стабилизировать ситуацию на них и продолжить их деятельность по основному профилю: судостроение и морская энергия ветра.

"После года сложных переговоров нам удалось достичь приемлемых условий, отражающих стоимость обеих компаний. Теперь нам нужно оперативно начать реализацию бизнес-плана с тем, чтобы восстановить их потенциал и конкурентособность... Гданьская судоверфь может стать столпом судостроительной промышленности Польши ", - заявил президент ARP Анджей Кенсбок.

На судостроительном заводе сейчас занято около 140 человек, а на GSG Towers - около 430 человек.

Напомним, ISD Polska приобрела 76% акций Гданьской судоверфи в 2007 году. Позднее судостроительный бизнес был выведен из состава корпорации ИСД, и контроль над ним сосредоточил Тарута. Украинский инвестор и ARP много лет вели спор о необходимости и способах докапитализации Гданьской судоверфи, оказавшейся в сложной финансовой ситуации, а также о выполнении плана ее реструктуризации.