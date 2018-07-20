На Kickstarter бренд «Авіація Галичини» собрал на свои функциональные худи в три раза больше искомой суммы

Украинский бренд одежды «Авіація Галичини» объявил об успешном окончании Kickstarter-кампании. Проект собрал $20 000 для создания худи SYLA — почти в три раза больше заявленной суммы в $7000. Об этом AIN.UA сообщили представители бренда. Проект поддержали 170 бекеров, пишут AIN.UA.

SYLA — универсальное худи, сделанное из трехнитки со вставками из водооталкивающей ткани. В воротнике SYLA находится дождевик, который можно достать в любой момент. Его также можно использовать как подушку при переездах и перелетах.

«Худи имеет много функциональных карманов — сюда может поместиться все необходимое: от ключей и наушников, до планшета и книги. Карманы пошиты из высокопрочной плащевой ткани (100% полиэстер), которая имеет водоотталкивающие свойства, чтобы сохранить вещи путешественника от влаги», — рассказывают создатели SYLA и добавляют, что разрабатывается и шьется худи во Львове, а все использованные материалы — украинские.

Представители проекта отмечают, что первые покупатели получат худи уже 10 сентября. «В течение следующих недель платформа перечислит нам средства и за месяц мы выполним все заказы», —рассказывает менеджер по развитию бренда «Авиации Галичины» Артем Димид. В продажу SYLA поступят в октябре этого года, и будут продаваться в магазинах «Авіація Галичини» и партнерских сетях.


Дмитрий Демченко, AIN


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