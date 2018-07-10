Пользователи «ПриватБанка» жалуются на массовый сбой: ни оплатить картой, ни снять наличные

Сегодня вечером, около 20:00, клиенты «ПриватБанка» начали массово жаловаться на сбой. В Twitter и Facebook пишут, что по всей Украине невозможно рассчитаться картами банка через терминалы в торговых точках, в результате чего на кассах супермаркетов уже образовались очереди. Снятие наличных также не работает — банкоматы выдают ошибку. Оплаты через «Приват24» не проходят. В «ПриватБанке» AIN.UA сообщили, что сбой произошел из-за аварии магистральных каналов связи. Обещают устранить проблему в ближайший час, пишут AIN.UA .

У кого ещё лёг Приват?

Никто в супермаркете не может расплатится карточками ПриватБанка — Ivan Potehin (@Ivan_Potehin) 9 июля 2018 г.

ребята @privatbankua , а шо случилось? пытаюсь снять последнюю сотку, а банкоматы говорят, что неверный пин. начала в себе сомневаться, но оказалось, что в очереди не я одна такая — возможно Катя (@katherinque) 9 июля 2018 г.

#Мариуполь #приватбанк лёг. Во всех магазинах приватовские терминалы не работают. Приватовские карты через другие терминалы тоже не обслуживаются — Пломбир Вкусный (@plombirvkus) 9 июля 2018 г.

Редактор AIN.UA попробовал совершить платеж через «Приват24», однако несмотря на то, что система загружается, непосредственно платеж не проходит. Такая же ситуация с оплатами через Apple Pay.

Техническая поддержка банка не отвечает. Пользователи не могут дозвониться по номеру call-цента 3700. В онлайн-чате с агентом клиенту сообщили, что банк проводит регламентные работы по обновлению систем безопасности:

Однако в пресс-службе «ПриватБанка» сбой объяснили иначе — на самом деле произошла авария магистральных каналов связи последствия которой сейчас пытаются устранить в экстренном режиме:

«Как сообщили в ИТ-департаменте банка, авария магистральных каналов связи в конце рабочего дня 9 июля стала причиной временных перебоев в сети POS-терминалов и банкоматов банка. Сейчас специалисты ПриватБанка проводят экстренные работы по подключению резервных каналов связи, что позволит восстановить стабильность платежных сервисов в ближайший час».

Любопытно, что по данным некоторых пользователей снять деньги с карты «ПриватБанка» можно через банкоматы других банков. Также сообщают, что оплаты работают через Google Pay. Однако нельзя исключать, что так происходит, поскольку работу банка постепенно восстанавливают.

UPD: В банке сообщают, что по состоянию на 21:30 работа полностью восстановлена. «Специалисты «ПриватБанка» в течение часа в полном объеме восстановили стабильную работу сервисов эквайринга и работу сети банкоматов банка. Все операции с пластиковыми карточками проводятся в штатном режиме, платежи клиентов выполняются согласно графику».