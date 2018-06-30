Как в Украине вырастут прожиточный минимум и пенсии

Одно из главных изменений – это повышение прожиточного минимума, которое было заложено в государственный бюджет на этот год. Так, если сейчас прожиточный минимум на одного человека составляет 1700 грн, то уже с 1 июля он вырастет до 1777 грн, а для лиц, которые утратили трудоспособность, прожиточный минимум вырастет с 1373 грн до 1435 грн.

К слову, это повлияет и на размер пенсий.

Вице-премьер-министр Павел Розенко недавно заявлял, что из-за повышения прожиточного минимума пенсии вырастут примерно для 1 млн украинцев. Так, минимальная пенсия с 1373 грн поднимется до 1435 грн. Также повышение пенсии коснется тех украинцев, у которых есть статус почетного донора, т.к. у них есть 10% надбавка к пенсии, которая с 1 июля будет составлять 177,7 грн., вместо 170 грн.

Следующее повышение запланировано на декабрь, тогда прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырастет до 1853 грн, а для нетрудоспособных – до 1497 грн.