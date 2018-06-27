Украинский эко-стартап признан одним из лучших в мире

Украинцы презентовали одноразовую зубную щетку.

Украинская компания Effa вошла в пятерку лучших стартапов мира в сфере климата на конкурсе в Германии, передает Голос Америки.

Украинцы презентовали одноразовую зубную щетку, изготовленную из переработанной бумаги и экологически чистых материалов, которые не наносят вреда природе.

Фото: Effa

Всего на конкурс Clim@, который впервые проводился организацией Finance in Motion во Франкфурте, было подано триста заявок.

Щетки Effa, по словам разработчиков, просты в использовании, дешевые и стильные. Они прежде всего пригодятся тем, кто много путешествует, не вредя природе. Ежедневно гостиницы и авиалинии выбрасывают примерно 6 тонн пластиковых одноразовых щеток, говорится на сайте конкурса.

Фото: Effa

Идея пришла Илье Кичуку, который является сооснователем и содиректором компании.

"Илья является промышленным дизайнером и часто работает с изобретениями. В какой-то момент он задумался о безответственном использовании пластика в одноразовых щетках, которые используются всего 3 минуты", - рассказала сооснователь компании Дарья Василенко.

Clim@ - конкурс для инновационных предприятий или проектов в сфере устойчивой энергетики или ресурсосбережения, которые способны изменить текущую практику и демонстрируют сильное положительное влияние на климат.

Ранее сообщалось, что украинский сервис для потоковой видеотрансляции Restream привлек 4,5 миллиона долларов от инвесторов.