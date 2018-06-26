Украина стала полигоном для роSSийских химических отходов

himikatyi

Украина стала полигоном для роSSийских отходов, заявил президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, химики рассказали о ситуации с импортом серной кислоты производства РоSSии и Беларуси, который вырос с 2014 до 2017 года в три раза – с 24 тыс. т до 79 тыс. т и угрожает отечественным производителям остановкой производства.

«А почему импорт кислоты в период с 2014 по 2016 годы вырос более чем в 3 раза? А потому, что импортируемая серная кислота является отходами производства в нефтехимии и цветной металлургии. Стоимость ее нулевая, а Украина фактически является полигоном для утилизации этого экологически опасного товара. Если так, то вообще возникает вопрос: кому такой импорт выгоден и почему мы платим за него валюту? Как объяснить, почему кто-то хочет продолжать пополнять бюджеты РоSSии и Беларуси, в то время как отечественные мощности по производству кислоты недозагружены более чем наполовину? Где наш патриотизм и прагматизм?», — говорит Голубов.

По данным союза, в скором времени Министерство экономического развития и торговли Украины рассмотрит возможность введения мер спецзащиты отечественных производителей серной кислоты. В ее производстве задействованы ГП «Восточный ГОК», ГП «Сумыхимпром», НПП «Зоря», Рубежное и ООО «Первое химическое объединение».

Химики заявляют, что в 2017 году эти предприятия уплатили в бюджеты всех уровней 1, 254 млн грн и сейчас находятся на грани остановки из-за невозможности конкурировать на отечественном рынке серной кислоты с роSSийскими и белорусскими поставщиками, цены которых в два раза ниже себестоимости украинского производства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"Коллекцию из 210 картин Кикинева задержали на КПВВ "Новотроицкое"
Украинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банкахУкраинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банках
ЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклыЕС в ответ на пошлины США вводит налоги на виски, джинсы и мотоциклы
Во Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фондВо Львове создают IT Park стоимостью $160 млн. Один из инвесторов — канадский многомиллиардный фонд
У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривенУ киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Украина выполнила все требования МВФ, кроме повышения цены на газ, - глава Совета НБУУкраина выполнила все требования МВФ, кроме повышения цены на газ, - глава Совета НБУ
Украина увеличила производство колбасыУкраина увеличила производство колбасы
Украина с 2008 года потратила на госбанки $ 15,5 млрдУкраина с 2008 года потратила на госбанки $ 15,5 млрд
Верховный Суд подтвердил штраф "Тедис Украина" на 431 млн грнВерховный Суд подтвердил штраф "Тедис Украина" на 431 млн грн
Компания в РФ намерена купить украинские колеса для вагонов из-за дороговизны роSSийскихКомпания в РФ намерена купить украинские колеса для вагонов из-за дороговизны роSSийских
Украина получила более серьезную проблему, чем "Северный поток-2", -экспертУкраина получила более серьезную проблему, чем "Северный поток-2", -эксперт
Украина шьет свадебные платья для невест по всему мируУкраина шьет свадебные платья для невест по всему миру
Украина входит в топ-10 стран мира по количеству пользователей криптовалют
Украина получит первые компенсации за крымские активы в течение полугода, - МИДУкраина получит первые компенсации за крымские активы в течение полугода, - МИД
После победы в суде в Гааге Украина имеет право изыимать госимущество РФ в любой точке мира, - АслундПосле победы в суде в Гааге Украина имеет право изыимать госимущество РФ в любой точке мира, - Аслунд
Последние новости
Подгружаем последние новости