Украина стала полигоном для роSSийских химических отходов

Украина стала полигоном для роSSийских отходов, заявил президент Союза химиков Украины Алексей Голубов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, химики рассказали о ситуации с импортом серной кислоты производства РоSSии и Беларуси, который вырос с 2014 до 2017 года в три раза – с 24 тыс. т до 79 тыс. т и угрожает отечественным производителям остановкой производства.

«А почему импорт кислоты в период с 2014 по 2016 годы вырос более чем в 3 раза? А потому, что импортируемая серная кислота является отходами производства в нефтехимии и цветной металлургии. Стоимость ее нулевая, а Украина фактически является полигоном для утилизации этого экологически опасного товара. Если так, то вообще возникает вопрос: кому такой импорт выгоден и почему мы платим за него валюту? Как объяснить, почему кто-то хочет продолжать пополнять бюджеты РоSSии и Беларуси, в то время как отечественные мощности по производству кислоты недозагружены более чем наполовину? Где наш патриотизм и прагматизм?», — говорит Голубов.

По данным союза, в скором времени Министерство экономического развития и торговли Украины рассмотрит возможность введения мер спецзащиты отечественных производителей серной кислоты. В ее производстве задействованы ГП «Восточный ГОК», ГП «Сумыхимпром», НПП «Зоря», Рубежное и ООО «Первое химическое объединение».

Химики заявляют, что в 2017 году эти предприятия уплатили в бюджеты всех уровней 1, 254 млн грн и сейчас находятся на грани остановки из-за невозможности конкурировать на отечественном рынке серной кислоты с роSSийскими и белорусскими поставщиками, цены которых в два раза ниже себестоимости украинского производства.