Почти половина украинских компаний жалуются на коррупцию - PwC
Взяточничество и коррупция остаются основными видами экономических преступлений, которые негативно влияют на деятельность украинских организаций.
Об этом сообщает
Как отмечается, только за последние два года от этих преступлений пострадали 48% опрошенных компаний, а каждый третий украинский респондент (33%) вспомнил, что его организация получала предложение дать взятку.
Как показало исследование, наиболее распространенными видами преступлений, с которыми сталкиваются компании, является незаконное присвоение имущества (46%), мошенничество в сфере закупок (33%) и управления персоналом (33%), киберпреступления (31%).
«Неутешительным является прогноз представителей украинских организаций на следующие два года: они считают, что коррупция будет оставаться наиболее существенным экономическим преступлением для их компаний», — говорится в сообщении.
С 2001 года каждые два года компания PwC проводит всемирное исследование по определению отношения организаций к экономическим преступлениям.
В Украине исследование проводится с 2009 года, что позволило экспертам PwC наблюдать за тенденциями в отношении наиболее распространенных видов экономических преступлений и мошенничества.
В опросе 2018 принял участие 101 представитель различных украинских организаций, как частного, так и государственного сектора.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
21.06.2018 12:03
21.06.2018 21:01