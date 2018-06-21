Почти половина украинских компаний жалуются на коррупцию - PwC

Взяточничество и коррупция остаются основными видами экономических преступлений, которые негативно влияют на деятельность украинских организаций.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на данные НАБУ и результаты опроса компанией PwC украинских респондентов в рамках Всемирного исследования экономических преступлений и мошенничества 2018.

Как отмечается, только за последние два года от этих преступлений пострадали 48% опрошенных компаний, а каждый третий украинский респондент (33%) вспомнил, что его организация получала предложение дать взятку.

Как показало исследование, наиболее распространенными видами преступлений, с которыми сталкиваются компании, является незаконное присвоение имущества (46%), мошенничество в сфере закупок (33%) и управления персоналом (33%), киберпреступления (31%).

«Неутешительным является прогноз представителей украинских организаций на следующие два года: они считают, что коррупция будет оставаться наиболее существенным экономическим преступлением для их компаний», — говорится в сообщении.

С 2001 года каждые два года компания PwC проводит всемирное исследование по определению отношения организаций к экономическим преступлениям.

В Украине исследование проводится с 2009 года, что позволило экспертам PwC наблюдать за тенденциями в отношении наиболее распространенных видов экономических преступлений и мошенничества.

В опросе 2018 принял участие 101 представитель различных украинских организаций, как частного, так и государственного сектора.