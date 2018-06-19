РоSSия решила обложить американские товары дополнительными пошлинами

На какие конкретно товары будет распространено это решение, не сообщается.

РоSSийские власти решили ввести дополнительные пошлины на товары из США в ответ на введение пошлин на импорт стали и алюминия.

Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает РБК.

Он назвал такое решение "балансирующими мерами.

По словам Орешкина, дополнительные пошлины будут введены в ближайшее время.

"Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на роSSийском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", - заверил он.

При этом Минэкономразвития РФ не уточнило, на какие конкретно товары будет распространено это решение.

"Окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время - потребуется ещё несколько дней", добавил роSSийский чиновник.

Напомним, о том, что РФ планирует ответить на новые пошлины США на импорт стали и алюминия, стало известно в конце мая. Сами тарифы были введены 23 марта 2018 года. РФ ввела контрсанкции против США в мае. Позже власти РФ решили убрать из санкционного списка американские лекарства, аналогов который в РФ нет.