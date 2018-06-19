РоSSия решила обложить американские товары дополнительными пошлинами

На какие конкретно товары будет распространено это решение, не сообщается.

РоSSия решила обложить американские товары дополнительными пошлинами
Фото: www.tatar-inform.ru

РоSSийские власти решили ввести дополнительные пошлины на товары из США в ответ на введение пошлин на импорт стали и алюминия.

Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, передает РБК.

Он назвал такое решение "балансирующими мерами.

По словам Орешкина, дополнительные пошлины будут введены в ближайшее время.

"Касаться они будут только продукции, имеющей аналоги на роSSийском рынке и не окажут негативного влияния на макроэкономические показатели", - заверил он.

При этом Минэкономразвития РФ не уточнило, на какие конкретно товары будет распространено это решение.

"Окончательный перечень будет сформирован в ближайшее время - потребуется ещё несколько дней", добавил роSSийский чиновник.

Напомним, о том, что РФ планирует ответить на новые пошлины США на импорт стали и алюминия, стало известно в конце мая. Сами тарифы были введены 23 марта 2018 года. РФ ввела контрсанкции против США в мае. Позже власти РФ решили убрать из санкционного списка американские лекарства, аналогов который в РФ нет.

Также 9 мая вступили в силу санкции США в отношении 26 роSSийских компаний и организаций. В него попали крупнейшие предприятия, связанные с оборонной промышленностью: "Калашников", "Уралвагонзавод", "Рособоронэкспорт", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Ижмаш", "Ростех", "Вертолеты РоSSии" и другие.


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