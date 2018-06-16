Китай вводит ответные пошлины на 659 товаров из США

В списке одна из крупнейших статей китайского импорта - соя.

Китай дополнительно введет 25-процентные пошлины на 659 наименований товаров из США общей стоимостью 50 млрд долларов (43 млрд евро) в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Китая. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщили в министерстве коммерции КНР , пишет DW.

Китайские тарифы в отношении ряда американских импортных наименований, включая сельхозпродукцию, стоимостью 34 млрд долларов (29 млрд евро) вступят в силу уже 6 июля. Они распространятся, в частности, на американскую сою - одну из крупнейших статей китайского импорта из США . Кроме того, в список войдут автопродукция и морепродукты.

Изначальный перечень, в предварительном порядке составленный в апреле, был короче и включал лишь 106 позиций. После последних действий американской администрации он был расширен, однако в стоимостном выражении остался прежним.

Американский лидер ранее подтвердил, что одобрил заградительные пошлины в 25 процентов на продукцию из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов. Пошлины начнут действовать с 6 июля.

Международный валютный фонд (МВФ) ранее предупредил об отрицательных последствиях торговой войны Вашингтона с Пекином для потребителей, инвесторов и финансовых рынков.

Напомним, 22 марта Трамп объявил о планах ввести пошлины на импорт товаров из Китая, чтобы сократить торговый дефицит с этой страной. Позже он поручил своей администрации проработать дополнительное повышение пошлин на китайские товары до 100 миллиардов долларов.