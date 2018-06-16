Китай вводит ответные пошлины на 659 товаров из США
В списке одна из крупнейших статей китайского импорта - соя.
Китай дополнительно введет 25-процентные пошлины на 659 наименований товаров из США общей стоимостью 50 млрд долларов (43 млрд евро) в ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Китая. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщили в министерстве коммерции КНР, пишет DW.
Китайские тарифы в отношении ряда американских импортных наименований, включая сельхозпродукцию, стоимостью 34 млрд долларов (29 млрд евро) вступят в силу уже 6 июля. Они распространятся, в частности, на американскую сою - одну из крупнейших статей китайского импорта из США. Кроме того, в список войдут автопродукция и морепродукты.
Изначальный перечень, в предварительном порядке составленный в апреле, был короче и включал лишь 106 позиций. После последних действий американской администрации он был расширен, однако в стоимостном выражении остался прежним.
Американский лидер ранее подтвердил, что одобрил заградительные пошлины в 25 процентов на продукцию из Китая на общую сумму в 50 млрд долларов. Пошлины начнут действовать с 6 июля.
Международный валютный фонд (МВФ) ранее предупредил об отрицательных последствиях торговой войны Вашингтона с Пекином для потребителей, инвесторов и финансовых рынков.
Напомним, 22 марта Трамп объявил о планах ввести пошлины на импорт товаров из Китая, чтобы сократить торговый дефицит с этой страной. Позже он поручил своей администрации проработать дополнительное повышение пошлин на китайские товары до 100 миллиардов долларов.
В апреле Китай ввел повышенные пошлины на 128 наименований импортируемых из США товаров.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
15.06.2018 22:45
16.06.2018 08:52