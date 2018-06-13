В Харькове взорвали очередной банкомат и забрали из него деньги

Это уже пятое за год подобное ограбление на окраине или в пригороде областного центра.

В Харькове взорвали очередной банкомат и забрали из него деньги
Фото: hk.npu.gov.ua

На окраине Харькове в ночь на 13 июня взорвали банкомат Ощадбанка и забрали из него деньги.

Как сообщается на сайте полиции, банкомат на улице Краснодарской ограбили с помощью самодельного взрывного устройства. Сумма украденных денег устанавливается.

Напомним, это уже как минимум пятое за год ограбление банкоматов на окраине или в пригороде Харькова. Так, ночью 3 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.

Аналогичные преступления произошли 21 июля 2017 года в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня 2017 - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября 2017 - в поселке Малая Даниловка. Во всех случаях грабили банкоматы Приватбанка.


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