В Харькове взорвали очередной банкомат и забрали из него деньги

Это уже пятое за год подобное ограбление на окраине или в пригороде областного центра.

На окраине Харькове в ночь на 13 июня взорвали банкомат Ощадбанка и забрали из него деньги.

Как сообщается на сайте полиции, банкомат на улице Краснодарской ограбили с помощью самодельного взрывного устройства. Сумма украденных денег устанавливается.

Напомним, это уже как минимум пятое за год ограбление банкоматов на окраине или в пригороде Харькова. Так, ночью 3 апреля в Харькове взорвали банкомат Приватбанка, расположенный в магазине, и забрали из него деньги.

Аналогичные преступления произошли 21 июля 2017 года в селе Покотиловка возле Харькова, 26 июня 2017 - в соседнем поселке Высокий, 21 ноября 2017 - в поселке Малая Даниловка. Во всех случаях грабили банкоматы Приватбанка.