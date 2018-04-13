Суд снял арест с 92,8% акций "Укртелекома"

Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.

Суд снял арест с 92,8% акций "Укртелекома"
Фото: Аргумент

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества об отмене ареста 92,8% акций компании "Укртелеком", а также отменил запрет на их отчуждение.

Об этом говорится в определении суда от 11 апреля, опубликованном в Едином госреестре судебных решений.

"Отменить арест, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда Киева от 19 октября 2017 года 2на 17,3 млрд штук акций, что составляет 92,791% уставного капитала ПАО «Укртелеком", - говорится в тексте документа.

Постановление обжалованию не подлежит и начинает действовать с момента его принятия.

Таким образом, теперь ФГИ может зачислить активы компании на государственные счета, тем самым завершив ее национализацию.

Напомним, арест на акции "Укртелекома" был наложен по ходатайству Генпрокуратуры, ведущей расследование в отношении продажи компании бизнесмену Ринату Ахметову, которую ГПУ считает незаконной.

В январе 2018 года Киевский апелляционный хозсуд оставил без изменений решение суда по иску ФГИ о расторжении договора купли продажи. Тогда ФГИ подал кассационную жалобу на это решение, мотивируя свои претензии тем, что арест акций и запрет на их отчуждение не позволяет перевести компанию в государственную собственность.


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