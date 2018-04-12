Во Львове задержали местного застройщика

Городские власти обвиняли его компанию в незаконном строительстве.

Во Львове задержали местного застройщика
Фото: zaxid.net

Руководитель львовской компании ЧАО "Ирокс" Игорь Микичак задержан по делу о мошенничестве при строительстве нескольких домов во Львове, пишет Zaxid.net со ссылкой на свои источники.

Микичак был задержан 11 апреля, ему уже вручили подозрение в мошенничестве в особо крупных размерах. Но пока что ни полиция, ни прокуратура официально не комментируют этот случай.

Расследование этого дела продолжается с февраля 2018 года. Микичаку инкриминируют самовольный захват земельных участков под строительство, также обвиняют в привлечении средств под строительство многоквартирных домов без получения необходимых разрешений.

Мэрия Львова неоднократно предупреждала о незаконности строительства, которое ведет "Ирокс". В ноябре 2017 года мэр Андрей Садовый направил письмо в Специализированную антикоррупционную прокуратуру с просьбой принять меры.

По данным исполкома, компания строит без разрешения три жилкомплекса на улицах Антонича-Майданной, Шевченко, 418 и Тернопольской, 42.

Напомним, что в Киеве с осени 2017 года идет суд над застройщиком Анатолием Войцеховский, который организовал в столице строительную пирамиду.


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