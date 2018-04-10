"Укрэнерго" начало спор с РоSSией за крымские активы

Компания не исключает иска в международный арбитраж.

?"Укрэнерго" начало спор с Россией за крымские активы
Фото: Макс Требухов

НАЭК "Укрэнерго" направила в РоSSию уведомление об инвестиционном споре, который касается активов компании в Крыму.

Об этом сообщил врио директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, как будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около миллиарда долларов. Это тысячи линий электропередачи, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионатах, где раньше оздоровлялись украинские энергетики. Кроме имущества, мы потеряли еще и прибыль от его эксплуатации", - написал Ковальчук в фейсбуке.

Интересы украинской компании в рамках спора представляют юридическая компания Covington & Burling LLP.

В случае, если до сентября спор не будет урегулирован, компания намерена последовать примеру "Нафтогаза Украины" и подать иск в международный арбитраж.

Напомним, что "Укрэнерго"- вертикально интегрированная естественная монополия в области передачи электроэнергии. Это технологическое звено, объединяющее производителей электроэнергии - энергогенерирующих компании атомных, тепловых и гидроэлектростанций и областные энергоснабжающие компании, взаимодействует с энергосистемами сопредельных стран, обеспечивает экспорт и импорт электроэнергии.


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