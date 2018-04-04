Экс-министр ЖКХ назвал тендер на покупку новой техники для "Киевтеплоэнерго" неэффективным расходованием средств

Коммунальное предприятие должно принять на баланс тепловые сети Киева после окончания договора столицы с ПАО "Киевэнерго".

Эксперт в сфере энергетики, экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко считает проведение тендеров на покупку новой техники для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" неэффективным расходованием средств городского бюджета Киева , пишет "Деловая столица".

"Создать с нуля будет очень недешево. Это все будет за счет бюджета делаться. Мне не нравится этот вариант, я считаю его неэффективным. Вовремя надо было просто начинать договариваться с "Киевэнерго", и были различные механизмы. К глубокому сожалению, сейчас ситуация зашла, как по мне, в угол", - сказал он.

По мнению Алексея Кучеренко, анонсированные тендеры лишены смысла в связи с тем, что все необходимое оборудование есть у нынешнего оператора тепловых сетей столицы - ПАО "Киевэнерго".

"Эта же техника где-то же есть у "Киевэнерго" сейчас. Понимаете? Они уже закупают дополнительно технику. Будет уже две техники. Это что, лишние деньги? Посмотрите, сколько денег выделяется на капремонты домов, на теплые кредиты", - подчеркнул Кучеренко.

Эксперт считает, что покупка техники связана с необходимостью получения лицензий. Однако, путь создания муниципальной компании, обслуживающей энергетический комплекс столицы является слишком сложным, неэффективным и высокозатратным.

"Надо понимать, что 26 числа лицензий не будет. Они им без техники не дадут лицензию просто. И без техники, и без основных фондов, без сетей, без всего. Поэтому пока они просто демонстрируют свою готовность. Я еще раз говорю, что срок договора заканчивается 26 числа. Им надо было забирать компанию (ПАО "Киевэнерго" - ред.). Им предлагали, надо было договариваться по покупке готовой компании с лицензиями, с персоналом. Они ж пошли другим путем. И я не уверен, что они до конца понимают, куда придут.

Как стало известно из информации, обнародованной в электронной системе публичных закупок ProZorro, КП "Киевтеплоэнерго" 29 марта 2018 года объявило тендер на закупку тринадцати специализированных автомобилей для обслуживания тепловых сетей. Ожидаемая их стоимость составляет 40,3 млн гривен. Также объявлен тендер на закупку еще двенадцати экскаваторов, за которые готовы заплатить 55,7 млн гривен.

Как сообщалось, Киевсовет поддержал увеличение уставного капитала КП "Киевтеплоэнерго" на 1,2 млрд гривен 22 марта. Всего на КП "Киевтеплоэнерго" планируется потратить 7,4 млрд грн из городского бюджета. Это необходимо, чтобы коммунальное предприятие приняло на баланс тепловые сети Киева после 27 апреля 2018 года после окончания договора столицы с ПАО "Киевэнерго".