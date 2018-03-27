За пять лет украинцы удвоили свои траты в Польше

Украинцы в 2017 году увеличили розничную торговлю в Польше до 7,7 млрд злотых ($2,1 млрд), что на 8% больше, чем в сравнении с 2016 годам. В четвертом квартале 2017 года украинцы потратили 2,1 млрд злотых ($589 млн).

Об этом говорится в данных Главного статистического управления (GUS), передает Польское радио.

Так, во время одного визита в четвертом квартале 2017 года украинцы оставляли вплоть 777 злотых (около $230). Также отмечается, что украинцы, которые находятся в Польше , в среднем тратят от 200 до 500 злотых ($56-140) в месяц.