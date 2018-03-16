Украинский стартап разработал умную зарядку с 4G для электрокаров
История компании началась в 2016 году с идеи создать облачный сервис для зарядных станций. Стартап создали три человека: CEO Юрий Дмитришен, CTO Василий Сташук и Владимир Кравченко. Спустя два года в команде работает уже 15 человек, пишут
За основу работы сервиса взяли протокол OCPP, который распространен в Европе (Open Charge Point Protocol — протокол, который используется для организации связи между зарядными станциями для электрокаров). В результате появился облачный сервис OnCharge — для управления OCPP-совместимыми мультибрендовыми зарядными станциями. Сервис позволяет создать сеть из зарядных станций и управлять ими из единого центра. Осенью 2017 года команда запустила сервис на коммерческой основе — он работал для зарядки в салоне Electrocars.ua где люди смогли заряжаться на скорости до 50 кВт?час, с этим сервисом работает сеть АЗС «Кло».
После этого команда приступила к работе над зарядной станцией ChargeX SC3211. Украинская разработка — это контроллер зарядной станции. Силовую часть и порт команда закупает у европейских производителей.
Зарядную станцию ChargeX SC3211 называют «умной» — чем она отличается от обычной? К примеру, в ней есть радиосвязь, видеокамера. 4G, по словам Юрия, помогает решать проблему неправильных парковок авто с ДВС в местах зарядки для электрокаров. В смартфон пользователя-потенциального посетителя передается видео с места зарядки, он может убедиться, что к зарядной станции можно подъехать. Для тех, у кого смартфон не поддерживает 4G, для этих же целей есть Wi-Fi. Кроме этого, зарядная станция может выполнять и роль обычной точки подключения к интернету. Если же она устанавливается, к примеру, в подземном паркинге, опции связи можно отключить — тогда станция обойдется дешевле.
В станции есть встроенный счетчик электроэнергии, она может регулировать мощность в зависимости от различных показателей. Для работы с биллингом используется последняя версия протокола OCPP 1.6.
Станции уже продаются в сети партнера компании — Faradey. «Мы умеем хорошо писать софт, у нас неплохо получается с электроникой, но розничные продажи — не наш конек, поэтому, когда Faradey предложила свою площадку для продаж, мы не стали отказываться», — объясняет Дмитришен. Одна станция стоит $1480, покупателя бесплатно подключают к сервису OnCharge. Ее технические характеристики:
|Онлайн-доступ
|4G, LAN
|Умная зарядка
|Да
|Мощность (AC)
|22 кВт
|Тип разъемов (AC)
|Розетка (Type2) с замком
|Дисплей
|LED
|Сетевая совместимость
|OCPP 1.6 с возможностью апдейта до OCPP 2.0
|Идентификация пользователя
|RFID
|Материал
|Металлический корпус
|Класс защиты корпуса
|IP54
|Доступные цвета
|Любые
|Гарантія
|12 мес
|Производитель
|ChargeX (Украина)
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