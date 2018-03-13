Фірма депутата отримала ще чверть мільярда на шматок траси у Хмельницькій області

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області 7 березня за результатами тендерів замовила ПАТ «Хмельницьке шляхово-будівельне управління-56» поточний середній ремонт автодороги державного значення М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка на загальну суму 249,75 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця 2019 року трасу мають відремонтувати на ділянках км 230+446 – км 235+700, км 239+300 – км 242+500, км 235+700 – км 239+300 загальною довжиною 12 км.

За підсумковими відомостями ресурсів, асфальтобетон щільний крупнозернистий і дрібнозернистий типу А марки 1 коштує 1 625-1 700 грн./т (тут і далі тендерні ціни вказано без ПДВ і доставки).

У січні Львівська САД замовила його іншій фірмі на 14% дешевше – по 1 496 грн./т. А в грудні 2017 року на виграному нинішнім переможцем тендері Хмельницької САД щодо інших ділянок цієї ж траси він був на 11-17% дешевшим – 1 458 грн./т.

Суміш ЩМА-20 купили по 2 068 грн./т, що на 11% дорожче за грудневу ціну 1 860 грн./т.

Гарантійний строк на будівлі та споруди експлуатаційної та автотранспортної служб становить 12 років, на земляне полотно – 10 років, на основу дорожнього одягу, мости і цементобетонне покриття – 8 років, на водопропускні труби і регуляційні споруди – 6 років, на огородження – 5 років, на асфальтобетонне покриття – 3 роки, на знаки і напрямні стовпчики – 2 роки. На заробітну плату і прибуток піде менше ніж по 0,5%.

Сума угод на 0,5% нижча від загальної очікуваної вартості закупівлі в 251,11 млн грн.

«Хмельницьке ШБУ №56» належить Галині Ставчанській із Чернівців. До червня 2013 року фірмою на 98% володів депутат Хмельницької облради Іван Гладуняк.

Нагадаємо, торік СБУ повідомляла, що її працівники проводили обшуки та вилучали документи на підконтрольних одному з нардепів підприємствах (у тому числі й «Хмельницьке ШБУ №56») у рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживань під час замовлення робіт із ремонту автодоріг. Як з’ясували ЗМІ, тим нардепом був Сергій Лабазюк із «Волі народу». Лабазюк підтверджував проведення обшуків і причетність до фірм.

Єдиним конкурентом було ТОВ «Техно-Буд-Центр» Григорія Процика з Тернополя. Раніше його співвласником був Любомир Грегоращук, чий син Андрій був депутатом Тернопільської міськради від партії ВО «Свобода».

Андрій Грегоращук є зятем екс-керівника Служби автодоріг у Рівненській області Юрія Проника, який раніше обіймав аналогічну посаду в Тернопільській області. Син Проника Орест також керував ДАК «Автомобільні дороги України».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Из-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАОИз-за засухи Украина может потерять до 70% урожая, - ФАО
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от ForbesСемь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
Компания Payoneer признала украинку фрилансером года
Украинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУУкраинцы еще два-три года будут массово выезжать на заработки за границу - НБУ
Каково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAPКаково это — делать хардверный стартап в Украине: кейс стартапа CLAP
Блок рекламы


Похожие новости
«ОГКХ» за рік слідства НАБУ продав фірмі зі «схеми Мартиненка» руди по спеццінам на 1,5 мільярда«ОГКХ» за рік слідства НАБУ продав фірмі зі «схеми Мартиненка» руди по спеццінам на 1,5 мільярда
«Комоди» поділили з «порошенківцем» третину мільярда на коштовні мастила для залізниці
6,01 мільярда минулого тижня
АМКУ відкрило справу по змові на тендері між фірмами з оточення депутата Кернеса
Фірма Фірташа заплатить Іршанському ГЗК 6 мільйонів штрафів за надані у 2016 році послуги
За півроку металевий брухт для уранового комбінату подорожчав на чвертьЗа півроку металевий брухт для уранового комбінату подорожчав на чверть
14,41 мільярда минулого тижня
Пов’язана з Кредісовим фірма не змогла через суд відновити зведення житлової висотки, яка будується з порушеннями
Прибирати сніг та ремонтувати каналізацію в Східниці буде сімейна фірма сільського голови
Гектари сільради біля траси «Чоп-Київ» під Ужгородом опинилися у оточення голови селаГектари сільради біля траси «Чоп-Київ» під Ужгородом опинилися у оточення голови села
Последние новости
Подгружаем последние новости