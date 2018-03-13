Bloomberg: Трамп навредит США, если наложит новые пошлины на товары из Китая

США_Китай

Подход Дональда Трампа к торговле беспричинно оскорбляет союзников, противостоит мнимым угрозам и подрывает соглашения, которые шли на пользу США.

В то же время его администрация занимается законным торговым спором: Китай подозревают в похищении интеллектуальной собственности и принуждении к передаче технологий. Но президент, очевидно, отдает предпочтение ответу, который сделает проблему еще хуже, пишет Bloomberg в редакционной статье.

Издание напоминает, что Белый дом рассматривает план ввести пошлины на импорт ряда потребительских товаров, чтобы наказать Китай за его практики с IP. Перед этим Офис тогового представителя США проводил разследования на основании статьи 301 Торгового акта США от 1974 года, которая позволяет односторонне вводить пошлины в качестве возмездия за нечестную торговлю.

В этом конкретном деле США обоснованно подозревают Китай в краже американских торговых тайн, заставляя американские компании передавать определенные технологии в качестве условия ведения бизнеса на китайской территории. Таким образом, Пекин помогал китайским компаниям получать критически важные технологии из-за рубежа. Растет консенсус, что эти политики были разработаны для того, чтобы превратить Китай в главного игрока в ключевых технологических сферах в будущем. Это поставило под угрозу технологическое превосходство Америки как в коммерческой, так и в военной сфере.

Однако, по мнению Bloomberg, введение односторонних общих тарифов, которые рассматривает Белый дом, — это не правильный ответ. Ведь они навредят американским потребителям и производителям даже при условии, что Пекин не будет отвечать на американские пошлины (а он вероятно будет). Это также подорвет систему разрешения споров ВТО. И возможно она даже не выдержит такой удар. К тому же, внимание перейдет с возможных китайских нарушений на грубые действия Трампа, что позволит Китаю притворитися оскорбленным и невиновным.

В интересах США разобраться с проблемами осторожно и в соответствии с правилами. Безусловно, можно поставить под сомнение эффективность ВТО в решении международных споров. Система работает очень медленно. С другой стороны, она работает. США выиграли большинство дел, с которыми обращалась к организации.

Источник: ZN.ua


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