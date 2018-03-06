В Бразилии грабители за 6 минут похитили $5 млн наличными из грузового самолета

Самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь в швейцарский Цюрих.

В Бразилии грабители за 6 минут похитили $5 млн наличными из грузового самолета
Фото: radio.vesti.ru

В Бразилии грабители украли $5 млн из самолета, находившегося в грузовом терминале аэропорта Виракопус в Сан-Паоло.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на газету "Фола де Сан-Паоло".

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье. Грузовой самолет авиакомпании Lufthansa должен был вылететь из Бразилии в швейцарский Цюрих.

Полиция сообщила, что неизвестные проникли на территорию аэропорта, наклеив на автомобиль фальшивые знаки службы внутренней безопасности. Пятеро человек, угрожая охране оружием, вынесли из авиалайнера $5 млн наличными.

Отмечается, что преступникам на ограбление потребовалось всего шесть минут.

Украденные деньги перевозились под контролем компании Brink's - транспортного оператора, специализирующегося на доставке ценностей. Информации о пострадавших или раненых нет.

Напомним, из киевского магазина техники за пять минут грабители вынесли около 50 смартфонов общей стоимостью 600 тысяч гривен.


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