Новостей.COM ⇒ Финансы

В Польше задержали двух украинцев со 160 кг черной икры Стоимость товара - более 350 тыс. долларов. Фото: strazgraniczna.pl На польско-украинском дорожном пункте пропуска через государственную границу Кросценко-Смильница задержали двух украинцев, которые на автомобилях перевозили контрабандную черную икру. Об этом сообщается на сайте пограничной службы Польши . "Пограничники нашли в автомобилях банки и пластиковые контейнеры без этикеток. Водители, граждане Украины, транспортировали икру сибирского осетра без разрешения на ее перевозку. Они утверждали, что являются курьерами и должны доставить товар во Львов", - говорится в сообщении. Стоимость изъятой икры составляет более 1,2 млн злотых (более 350 тыс. долларов). Напомним, ранее в Сумской области в лесу нашли 200 кг контрабандной красной икры.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.