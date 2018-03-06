В Польше задержали двух украинцев со 160 кг черной икры
Стоимость товара - более 350 тыс. долларов.
На польско-украинском дорожном пункте пропуска через государственную границу Кросценко-Смильница задержали двух украинцев, которые на автомобилях перевозили контрабандную черную икру.
Об этом сообщается на сайте пограничной службы Польши.
"Пограничники нашли в автомобилях банки и пластиковые контейнеры без этикеток. Водители, граждане Украины, транспортировали икру сибирского осетра без разрешения на ее перевозку. Они утверждали, что являются курьерами и должны доставить товар во Львов", - говорится в сообщении.
Стоимость изъятой икры составляет более 1,2 млн злотых (более 350 тыс. долларов).
Напомним, ранее в Сумской области в лесу нашли 200 кг контрабандной красной икры.
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