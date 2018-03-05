Украинская компания YouTeam попала в легендарный Y Combinator

Комьюнити резидентов знаменитого американского акселератора Y Combinator пополнилось еще одной командой из Украины — львовским стартапом YouTeam . Об этом AIN.UA сообщил СЕО и сооснователь компании Антон Мищенко. , пишут AIN.UA

YouTeam позиционирует себя как маркетплейс для «аренды» разработчиков ПО для проектов средней и большой продолжительности. Основными клиентами компании являются основатели технологических стартапов, которые привлекли инвестиции серии А.

YouTeam основана в 2014 году и за два cледующих года, по данным представителей компании, преодолела отметку в $1 млн в продажах. Зарегистрирована в Лондоне, там же находится главный офис, но основной штат разработки расположен во Львове и насчитывает несколько десятков специалистов.

Ранее на AIN.UA выходила статья о том, как YouTeam заработали $91 735 только благодаря участию в технологических ивентах.

Ранее резидентами Y Combinator стали такие украинские стартапы, как Petcube, Sixa, а также основанный украинцем GitLab.