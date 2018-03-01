Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям

Билл Гейтс

Соснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что криптовалюты могут непосредственно приводить к смертям.

Об этом он сказал во время общения с пользователями сайта Reddit, передают Ведомости.

«Главная особенность криптовалют – их анонимность. Я не думаю, что это хорошо. Способность правительства выявлять отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма – вот это хорошо», — написал Гейтс.

Гейтс также отметил, что вложения в криптовалюту связаны с высоким риском и напомнил, что криптовалюты могут использоваться для покупки наркотиков.

«В настоящее время с помощью криптовалют покупают фентанил и другие наркотики, так что это одна из немногих технологий, которая непосредственно стала причиной смертей. Я считаю, что волна спекуляций вокруг ICO и криптовалют очень рискованная в долгосрочной перспективе», — заявил Гейтс.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 годаВ Кабмине решили выплачивать 100% повышенной пенсии военным с 2020 года
Одесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из КитаяОдесские таможенники попались на взятке за растаможку грузов из Китая
Скандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидацииСкандальный латвийский банк ABLV объявил о самоликвидации
Топ-10 городов мира, где иностранным специалистам платят больше всегоТоп-10 городов мира, где иностранным специалистам платят больше всего
Евросоюз дополнительно выделил €3,7 млрд на борьбу с миграционным кризисомЕвросоюз дополнительно выделил €3,7 млрд на борьбу с миграционным кризисом
Блок рекламы


Похожие новости
Билл Гейтс ответил на вопросы пользователей Reddit: об успехе, криптовалютах и переоцененном Hyperloop
Венесуэла получила $735 млн от продаж своей криптовалютыВенесуэла получила $735 млн от продаж своей криптовалюты
Американские бизнесмены за год пожертвовали $14,7 млрд на благотворительность. Лидируют Гейтсы и Цукерберги
Таможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалютыТаможня задержала в "Борисполе" 200 устройств для майнинга криптовалюты
В Раде предлагают разделить майнинг и криптовалютыВ Раде предлагают разделить майнинг и криптовалюты
Гейтс: Искуственный интеллект возродит экономику США, отняв работу у американцевГейтс: Искуственный интеллект возродит экономику США, отняв работу у американцев
Самые богатые спикеры Давоса: Порошенко попал в один рейтинг с Трампом и ГейтсомСамые богатые спикеры Давоса: Порошенко попал в один рейтинг с Трампом и Гейтсом
Биткоиновый миллиардер предсказал 20-кратный рост курса криптовалютыБиткоиновый миллиардер предсказал 20-кратный рост курса криптовалюты
Мадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты El PetroМадуро объявил о создании венесуэльской криптовалюты El Petro
Компания Билла Гейтса купила землю за $80 млн, чтобы построить «город будущего»
Последние новости
Подгружаем последние новости