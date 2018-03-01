Билл Гейтс: Криптовалюты приводят к смертям

Соснователь Microsoft Билл Гейтс заявил, что криптовалюты могут непосредственно приводить к смертям.

Об этом он сказал во время общения с пользователями сайта Reddit, передают Ведомости.

«Главная особенность криптовалют – их анонимность. Я не думаю, что это хорошо. Способность правительства выявлять отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма – вот это хорошо», — написал Гейтс.

Гейтс также отметил, что вложения в криптовалюту связаны с высоким риском и напомнил, что криптовалюты могут использоваться для покупки наркотиков.

«В настоящее время с помощью криптовалют покупают фентанил и другие наркотики, так что это одна из немногих технологий, которая непосредственно стала причиной смертей. Я считаю, что волна спекуляций вокруг ICO и криптовалют очень рискованная в долгосрочной перспективе», — заявил Гейтс.