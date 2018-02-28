Топ-10 інформпідрядів в 2018 році

Найбільші тендери на інформаційне обслуговування, оголошені в «Прозорро» з початку року.

Замовник Предмет закупівлі Ціна, грн. – підрядник чи стадія тендеру
1. Комунальне підприємство «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради Висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації – в пресі, Інтернеті, на регіональних телеканалах та на радіо 17 400 000=

4 400 000 – ФОП Салата Ольга Вікторівна

4 400 000 – ФОП Білий Роман Валентинович

4 300 000 – ФОП Олейников Олексій Олегович

4 300 000 – ФОП Костін Ігор Вікторович
2. ДВНЗ «Національний медичний університет імені О.О. Богомольця» Висвітлення діяльності університету в засобах масової інформації 3 112 922 – очікування пропозицій
3. Виконавчий комітет Маріупольської міської ради Інформаційне висвітлення діяльності Маріупольської міської ради та її виконавчого комітету на міських телеканалах 2 350 000 – очікування пропозицій
4. Дніпропетровська обласна рада послуги з розповсюдження відеоматеріалів з висвітлення діяльності обласної ради на регіональних телеканалах, електронних інформаційних ресурсах 1 100 000 – ТОВ «Бізнес. Ком»

900 000 – очікування пропозицій
5. Державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення України» Закупівля послуг медіа-сервісів 1 497 960 – Томсон Рейтерс (Маркетс) Истерн Юроп ЛТД /Thomson Reuters (Markets) Eastern Europe LTD
6. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Дніпропетровської обласної державної адміністрації Рекламні послуги

Послуги з організації та розміщення в суспільно-політичних друкованих засобах масової інформації обласного, міського, районного розповсюдження та електронних ЗМІ відповідної інформації щодо розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській області

 1 497 950 – ТОВ «Винс – Итал»

150 000 – ТОВ «Вісті Придніпров’я»
7. Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації Рекламні та маркетингові послуги 800 000 – ПрАТ «Агентство «Інфокон»
8. АТ «Ощадбанк» розміщення реклами в аеропортах та друкованих ЗМІ 749 200 – ТОВ «Мегаполіс інвест плюс»
9. ДП «НАЕК «Енергоатом» Послуги інформаційних агентств з підготовки, збирання та розповсюдження інформації 600 000 – ТОВ «Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин»

390 000 – Українське національне інформаційне агенство»Укрінформ»
10. Департамент комунальної власності м. Києва Київської міської державної адміністрації Розміщення інформаційних оголошень (Газета «Хрещатик») 570 600 – Комунальне підприємство Київської міської ради «Вечірній Київ»



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