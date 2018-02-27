Еврокомиссия планирует новый налог для технологических гигантов, - Reuters

Ожидается, что предложение Еврокомиссии вызовет сопротивление небольших стран ЕС.

Еврокомиссия планирует новый налог для технологических гигантов, - Reuters
Еврокомиссия

Еврокомиссия хочет ввести новый налог на доходы для крупных технологических компаний, который будет рассчитываться на основе того, где находятся пользователи, а не штаб-квартира компании.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на соответствующий проект Еврокомиссии.

В случае принятия предложение коснется таких компаний, как Amazon, Google и Facebook, которые неоднократно подвергались критике со стороны крупных государств ЕС, обвинявших их в сокрытии доходов в странах с низкими налогами, такими как Люксембург и Ирландия.

Ожидается, что предложение Еврокомиссии вызовет сопротивление небольших стран ЕС, которые боятся стать менее привлекательными для международных компаний.

В проекте отмечается, что онлайн-рекламодатели должны платить налог "там, где отображается реклама" и "где размещены пользователи, которым предоставляют данные о товаре".

С онлайн-магазинов налог будет взиматься в странах, "где находится пользователь, который платит за возможность доступа к платформе (или для заключения транзакции на платформе)".

В документе отмечается, что налог должен применяться к компаниям с доходами свыше €750 млн по всему миру и по меньшей мере €10 млн в ЕС. Налог будет рассчитываться на "совокупные валовые доходы" бизнеса и должен иметь единую ставку ЕС "от 1 до 5%". При этом налог будет временной мерой и будет применяться только до принятия более комплексного решения о справедливом цифровом налогообложении.

Предложение Еврокомиссии, как ожидается, будет представлено во второй половине марта.

Напомним, что в конце января Еврокомиссия оштрафовала поставщика Apple почти на миллиард евро.


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