«Укрзалізниця» закупить у США тепловози на чверть дорожчі від потужніших тепловозів для Індії

Вантажний ТЕ33А (ліворуч) та пасажирський ТЕР33А

Дизельні локомотиви американської «General Electric» для ПАТ «Укрзалізниці» є значно дорожчими від локомотивів, які компанія поставляла залізницям Казахстану та Індії. Про це повідомляє «Залізниця без корупції».

23 лютого «Укрзалізниця» та дочірня компанія «General Electric» – «GE Transportation» уклали рамкову 15-річну угоду вартістю близько $1 млрд про партнерство в оновленні та модернізації рухомого тягового складу. ЇЇ перший етап передбачає постачання наприкінці 2018 року та в першому кварталі 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів з заводу в Пенсільванії (США).

Розрахунки показують, що «Укрзалізниця» купуватиме тепловози ТЕ33А по ціні $4,5-5 млн/од. Хоча в 2010-2015 роках «General Electric» продавало ці ж локомотиви казахській та індійській залізниці вдвічі дешевше – по $2,2-2,5 млн/од.

Більш того, місяць тому «GE» підписало контракт з казахською залізницею на постачання 300 схожих пасажирських локомотивів ТEP33А по ціні близько $3 млн/од. Пасажирський ТЕP33А відрізняється від вантажного більшою швидкістю (160км/год, а не 120км/год) і трохи меншою потужністю. Тобто, середня ціна цих двох локомотивів мала би незначною мірою відрізнятися. До того ж у вартість $3 млн ТЕP33А для казахської залізниці ще й включено часткове сервісне обслуговування.

Тож, українській залізниці ці тепловози обійшлися мінімум в півтора рази дорожче.

Крім того, за останнім контрактом «General Electric» і Індії, американський виробник має поставити 700 тепловозів потужністю 4500 к.с. і 6000 к.с. за середньою ціною $3,7 млн. Тобто, частина цих тепловозів є більш потужними, ніж ТЕ33А для України з потужністю 4560 к.с., але їх ціна для Індії все одно значно менша, ніж для України.

Крім того залишається невідомою вартість обслуговування нових локомотив. І нічого невідомо про гарантії американської компанії щодо локалізації виробництва локомотивів в Україні.

В свою чергу видання «Економічна правда» оприлюднило листа «Укрексімбанку» на адресу віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, в якому державний банк повідомив, що здійснить 100% передплату за 30 локомотивів «в сумі не більше $140,4 млн». В листі банк попросив сприяти усунення (послабленню) регуляторних обмежень Нацбанку для проведення розрахунків за угодою.

Нагадаємо, влітку 2017 року за результатами зустрічі президента Петра Порошенка та президента СЩА Дональда Трампа була укладена угода про закупівлю ПАТ «Центренерго» антрацитного вугілля у іншої пенсільванської компанії – «XCoal Energy and Resources». Тоді на «Центренерго» заявили, що перша партія в 700 тис тонн американського антрациту коштувала Україні $113 за тон. Перед підписанням угоди з американцями «Центренерго» відмінило закупівлю вугілля у грузинської «Сакнахшірі» по $97/т.