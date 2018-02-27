«Укрзалізниця» закупить у США тепловози на чверть дорожчі від потужніших тепловозів для Індії
Вантажний ТЕ33А (ліворуч) та пасажирський ТЕР33А
Дизельні локомотиви американської «General Electric» для ПАТ «Укрзалізниці» є значно дорожчими від локомотивів, які компанія поставляла залізницям Казахстану та Індії. Про це
23 лютого «Укрзалізниця» та дочірня компанія «General Electric» – «GE Transportation» уклали рамкову 15-річну угоду вартістю близько $1 млрд про партнерство в оновленні та модернізації рухомого тягового складу. ЇЇ перший етап передбачає постачання наприкінці 2018 року та в першому кварталі 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів з заводу в Пенсільванії (США).
Розрахунки показують, що «Укрзалізниця» купуватиме тепловози ТЕ33А по ціні $4,5-5 млн/од. Хоча в 2010-2015 роках «General Electric» продавало ці ж локомотиви казахській та індійській залізниці вдвічі дешевше – по $2,2-2,5 млн/од.
Більш того, місяць тому «GE» підписало контракт з казахською залізницею на постачання 300 схожих пасажирських локомотивів ТEP33А по ціні близько $3 млн/од. Пасажирський ТЕP33А відрізняється від вантажного більшою швидкістю (160км/год, а не 120км/год) і трохи меншою потужністю. Тобто, середня ціна цих двох локомотивів мала би незначною мірою відрізнятися. До того ж у вартість $3 млн ТЕP33А для казахської залізниці ще й включено часткове сервісне обслуговування.
Тож, українській залізниці ці тепловози обійшлися мінімум в півтора рази дорожче.
Крім того, за останнім контрактом «General Electric» і Індії, американський виробник має поставити 700 тепловозів потужністю 4500 к.с. і 6000 к.с. за середньою ціною $3,7 млн. Тобто, частина цих тепловозів є більш потужними, ніж ТЕ33А для України з потужністю 4560 к.с., але їх ціна для Індії все одно значно менша, ніж для України.
Крім того залишається невідомою вартість обслуговування нових локомотив. І нічого невідомо про гарантії американської компанії щодо локалізації виробництва локомотивів в Україні.
В свою чергу видання «Економічна правда»
Нагадаємо, влітку 2017 року за результатами зустрічі президента Петра Порошенка та президента СЩА Дональда Трампа була укладена угода про закупівлю ПАТ «Центренерго» антрацитного вугілля у іншої пенсільванської компанії – «XCoal Energy and Resources». Тоді на «Центренерго» заявили, що перша партія в 700 тис тонн американського антрациту коштувала Україні $113 за тон. Перед підписанням угоди з американцями «Центренерго» відмінило закупівлю вугілля у грузинської «Сакнахшірі» по $97/т.
На початку цього року в.о. гендиректора «Центренерго» Олег Коземко
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Финансы
27.02.2018 07:35
27.02.2018 07:36