Cразу 18 IT-компаний с офисами в Украине попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира

Опубликована очередная редакция рейтинга Global Outsourcing 100 лучших в мире поставщиков услуг аутсорсинга, который составляет ассоциация IAOP. В этом году в нем — сразу 18 украинских IT-компаний (компаний с крупными офисами разработки или же основанных в Украине), это на 5 больше, чем в прошлом году. , пишут AIN.UA

Компании, которые попали в рейтинг 2017 года и в рейтинг этого года:

SoftServe

Eleks

N-iX

Ciklum

EPAM

Sigma Software

Luxoft

Miratech

Softjourn

Softengi

TEAM International

Program-Ace

Впервые в список в 2018 году также попали:

AMC Bridge

Innovecs

Intellias

Infopulse

Itera

Artezio

Компания Intetics, которая фигурировала в прошлом списке, в этом году не попала в рейтинг.

По словам Андрия Павлива, CEO N-iX и главы набсовета Львовского IT-кластера, IT-отрасль растет в Украине примерно на 20% в год, некоторые компании — еще быстрее. При этом речь идет не только о количественном, но и о качественном росте, о чем свидетельствует и свежий рейтинг. «Рост присутствия Украины в списке Global Outsourcing 100 объясняется и тем, что все больше иностранных IT-компаний открывают тут свои центры», — говорит Павлив.

Global Outsourcing 100 — это ежегодный список лучших в мире поставщиков аутсорсинговых услуг. Рейтинг составляется на основе заявок, полученных и оцененных независимой судейской коллегией от IAOP. Основными критериями для попадания в рейтинг являются прибыльность, рост команды, лучшие проекты, рекомендации заказчиков, уровень корпоративной социальной ответственности и инновации в схеме поставки услуг заказчику.