Cразу 18 IT-компаний с офисами в Украине попали в топ-100 лучших аутсорсеров мира
Опубликована очередная редакция
Компании, которые попали в рейтинг 2017 года и в рейтинг этого года:
- SoftServe
- Eleks
- N-iX
- Ciklum
- EPAM
- Sigma Software
- Luxoft
- Miratech
- Softjourn
- Softengi
- TEAM International
- Program-Ace
Впервые в список в 2018 году также попали:
- AMC Bridge
- Innovecs
- Intellias
- Infopulse
- Itera
- Artezio
Компания Intetics, которая фигурировала в прошлом списке, в этом году не попала в рейтинг.
По словам Андрия Павлива, CEO N-iX и главы набсовета Львовского IT-кластера, IT-отрасль растет в Украине примерно на 20% в год, некоторые компании — еще быстрее. При этом речь идет не только о количественном, но и о качественном росте, о чем свидетельствует и свежий рейтинг. «Рост присутствия Украины в списке Global Outsourcing 100 объясняется и тем, что все больше иностранных IT-компаний открывают тут свои центры», — говорит Павлив.
Global Outsourcing 100 — это ежегодный список лучших в мире поставщиков аутсорсинговых услуг. Рейтинг составляется на основе заявок, полученных и оцененных независимой судейской коллегией от IAOP. Основными критериями для попадания в рейтинг являются прибыльность, рост команды, лучшие проекты, рекомендации заказчиков, уровень корпоративной социальной ответственности и инновации в схеме поставки услуг заказчику.
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