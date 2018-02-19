«Азовмаш» і «приватівці» підняли ціни литва для залізниці на 15%

Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» 15-16 січня за результатами тендерів уклала 45 угод про поставку запасних частин до вантажних вагонів на загальну суму 163,94 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

На всіх тендерах два переможці змагалися лише між собою. В результаті сума угод виявилась усього на 0,7% нижча від загальної очікуваної вартості в 165,14 млн грн.

Всі договори з обома постачальниками мають однакову вартість у 3,64 млн грн. Таке дроблення закупівлі сумарною вартістю більше 133 тисяч євро дозволило залізничниками провести звичайні відкриті торги замість відкритих торгів із публікацією англійською мовою та прекваліфікацією.

ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» за 83,79 млн грн. поставить власні:

балки надресорні кр. №7055.00.010 СБ із балкою надресорною кр. 7020.00.001-02 по 29 146 грн.

бокові рами кр. №7055.00.020-0СБ із рамою боковою кр. 7020.00.002-0 по 30 967 грн.

У червні-листопаді 2017 року залізниці замовляла їх заводу на 15% дешевше.

Акціонерами «Кременчуцького сталеливарного заводу» є кіпрські фірми «Девісал лімітед», «Сертако Лімітед» і «Діфано Інвестментс Лтд». За даними з відкритих джерел , його контролює група «Приват», а раніше серед акціонерів була фірма «Теко-Дніпрометиз» Сергія Тігіпка. У держреєстрі останній досі значиться кінцевим бенефіціаром заводу через «Sertaco Limited» і «Devisal Limited». Контролером через «Defano Investments Ltd» записана кіпріотка Natalia Dagdalenidi.

ТОВ «Азовмаш» за 80,15 млн грн. поставить товар від ПрАТ «Азовелектросталь»:

балки надресорні кр. №1750.00.010СБ із балкою надресорною кр. 1750.00.001 по 27 792 грн.

бокові рами кр. №1750.00.100СБ із рамою боковою кр. 1750.00.102 по 31 644 грн.

Це так само на 15% дорожче від цін «Азовмашу» для залізниці у листопаді 2017 року.

Фірму «Азовмаш» очолює Ігор Прасолов, екс-нардеп від Партії регіонів та міністр економіки при президенті Януковичу. Засновниками є ТОВ «Азовмаш груп» Світлани Савчук – вдови колишнього власника заводу Олександра Савчука, та ТОВ «Біо стар» Ігоря Логункова і Вадима Темченка. Останній також керує ТОВ «Конкорд Капітал» Ігоря Мазепи, який у свою чергу є бізнес-партнером екс-голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна.